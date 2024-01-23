Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Дрон

Белгородскую область атаковали дроном-камикадзе: от взрыва пострадала машина

23 января 2024, 10:07
Фото: Midjourney
Дрон

Дрон-камикадзе атаковал хутор Балки в Белгородской области

Под атакой дрона 23 января оказался один из населённых пунктов Шебекинского горокруга. Среди мирных жителей пострадавших нет. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Хутор Балки в Шебекинском горокруге 23 января подвергся очередному удару ВСУ. При атаке дрона-камикадзе мирные жители не пострадали. Повреждения получил гражданский автомобиль.

Пострадавших нет. В результате взрыва повреждён гражданский автомобиль. Оперативные службы работают на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Сегодня утром белгородцы услышали громкие звуки. Как оказалось, они связаны с работой российских военных. Громко утром было и в соседнем Курске. В СМИ сообщали, что над Украиной прогремели взрывы, в том числе в Харьковской области.

Громкие звуки белгородцы также слышали пять дней назад, 18 января. Над городом и районом сработала система ПВО. Как сообщалось, в тот день ВСУ выпустили десять ракет.

Утро в Белгороде и Курске было громким, а над Украиной раздались взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпущено десять ракет: Гладков прокомментировал утренние взрывы в БелгородеДрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: пострадал мужчинаДрон-камикадзе атаковал белгородское село. Есть повреждения
#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Ещё один дрон-камикадзе ударил по Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 12:08
Хочет ли она вылечиться? Новые подробности в истории белгородки, болеющей анорексией
Сегодня, 06:35
Названа сумма, которую направят на развитие будущего Белого квартала
Сегодня, 08:37
Не только на остановках: укрытия появятся в парках и скверах Белгорода
Сегодня, 10:16
«Птицу палят вместе с покрышками»: белгородец жалуется на смог от убоя больных кур
Сегодня, 07:12