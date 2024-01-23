Белгородскую область атаковали дроном-камикадзе: от взрыва пострадала машина

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Хутор Балки в Шебекинском горокруге 23 января подвергся очередному удару ВСУ. При атаке дрона-камикадзе мирные жители не пострадали. Повреждения получил гражданский автомобиль.
Пострадавших нет. В результате взрыва повреждён гражданский автомобиль. Оперативные службы работают на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сегодня утром белгородцы услышали громкие звуки. Как оказалось, они связаны с работой российских военных. Громко утром было и в соседнем Курске. В СМИ сообщали, что над Украиной прогремели взрывы, в том числе в Харьковской области.
Громкие звуки белгородцы также слышали пять дней назад, 18 января. Над городом и районом сработала система ПВО. Как сообщалось, в тот день ВСУ выпустили десять ракет.