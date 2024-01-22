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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Белгородцам помогут при выявлении новых повреждений авто после обстрелов

Что делать белгородцам, если оценка полученного при обстреле ущерба авто неверная?

22 января 2024, 16:45
Фото: Midjourney

Белгородцам помогут при выявлении новых повреждений авто после обстрелов

Соответствующий вопрос задала жительница Белгорода. Она объяснила, что при проверке в СТО обнаружили скрытые повреждения, которые не выявили при экспертизе. Из-за этого сумма ремонта оказалась выше суммы, выявленной экспертами.

Во время вечернего прямого эфира жительница региона поинтересовалась у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, что делать, если она не согласна с оценкой повреждённого при обстреле транспортного средства.

«В результате осмотра СТО выявили повреждения, которые не были видны при поверхностном осмотре. Поэтому окончательная сумма ремонта превышает сумму оценки», — рассказала белгородка.

Глава региона отметил, что в случае выявления незамеченных при экспертизе повреждений белгородцам стоит обратиться к мэру Белгорода: тот разберётся в возникшей проблеме.

Напомню, что мы не идём по формальным признакам исполнения законодательства, а исходим из реального объёма повреждений автомобилей, проводим экспертизу. И после заключения эксперта переводим выплаты. Если то, что Вы пишите, соответствует действительности, то Вам нужно обратиться к мэру Белгорода, он поможет.
Вячеслав Гладков

Напомним, что с 29 декабря 2023 года число пострадавших в ходе обстрелов автомобилей выросло до 732. Из них денежную компенсацию выплатили хозяевам 357 единиц транспорта.

По состоянию на 16 января первым владельцам повреждённых машин в общей сложности перечислили 26 млн рублей.

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#Белгородская область#Оценка#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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