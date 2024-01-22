Что делать белгородцам, если оценка полученного при обстреле ущерба авто неверная?

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Во время вечернего прямого эфира жительница региона поинтересовалась у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, что делать, если она не согласна с оценкой повреждённого при обстреле транспортного средства.
«В результате осмотра СТО выявили повреждения, которые не были видны при поверхностном осмотре. Поэтому окончательная сумма ремонта превышает сумму оценки», — рассказала белгородка.
Глава региона отметил, что в случае выявления незамеченных при экспертизе повреждений белгородцам стоит обратиться к мэру Белгорода: тот разберётся в возникшей проблеме.
Напомню, что мы не идём по формальным признакам исполнения законодательства, а исходим из реального объёма повреждений автомобилей, проводим экспертизу. И после заключения эксперта переводим выплаты. Если то, что Вы пишите, соответствует действительности, то Вам нужно обратиться к мэру Белгорода, он поможет.
Вячеслав Гладков
Напомним, что с 29 декабря 2023 года число пострадавших в ходе обстрелов автомобилей выросло до 732. Из них денежную компенсацию выплатили хозяевам 357 единиц транспорта.
По состоянию на 16 января первым владельцам повреждённых машин в общей сложности перечислили 26 млн рублей.