«Пустили на самотёк». Гладков потребовал ускориться с выплатой компенсаций за авто

Как доложил во время совещания заммэра Василий Голиков, сейчас в горадминистрации работают над вопросом восстановления пострадавших из-за атаки 30 декабря автомобилей. Так, всего подтвердили 637 фактов разрушения. Денежную компенсацию на данный момент выплатили 68 собственникам. Также подготовлен полный комплект ещё по 43 выплатам. Завтра в планах составить ещё 100 договоров, до конца недели — 150. В целом проблему хотят решить к 25 января.