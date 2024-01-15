«Пустили на самотёк». Гладков потребовал ускориться с выплатой компенсаций за авто

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Как доложил во время совещания заммэра Василий Голиков, сейчас в горадминистрации работают над вопросом восстановления пострадавших из-за атаки 30 декабря автомобилей. Так, всего подтвердили 637 фактов разрушения. Денежную компенсацию на данный момент выплатили 68 собственникам. Также подготовлен полный комплект ещё по 43 выплатам. Завтра в планах составить ещё 100 договоров, до конца недели — 150. В целом проблему хотят решить к 25 января.
Есть понимание, что в течение января сможем данные компенсационные выплаты произвести. При соответствующей поддержке.
Василий Голиков
Но Гладкову доклад не понравился. Конкретно — сроки. По словам губернатора, выплатить деньги за машины он обещал жителям до 20 января. Всё, что нужно от администрации — провести оценку. Поиском денег правительство занимается само.
Получается, вы месяц проводите оценку. С моей точки зрения — катастрофически долго. Ко мне на улице подходила мама трёх детей, один из них — инвалид. У неё практически уничтожен автомобиль, у неё нет транспортного средства. Женщина физически не может везде успеть. От вас требуется экспертиза, деньги у нас есть. Я готов выделить. Оценка до 25 числа — недопустимо. Я считаю, что вы не занимаетесь этим. Бросили всё на самотёк.
Вячеслав Гладков
Губернатор предложил Голикову в случае неуспеха выплачивать все компенсации самой мэрии — тогда он «поймёт все прелести процесса». Но пока есть возможность всё исправить, ведь оценщиков можно привести из других муниципалитетов.
Утром вы мне докладываете, что принесёте счёт на 580 автомобилей, проходит 30 минут — уже говорите про 40. Делаю вывод, что процессом вы не занимаетесь. Не нравится мне подход. Я считаю, что работаете медленно. Более-менее справляемся с жилыми помещениями, но что с коммерческой недвижимостью — мне не нравится.
Вячеслав Гладков
Губернатор также посетовал на то, что чиновники мэрии не могут заказать оконные конструкции. По мнению Гладкова, дело в том, что в горадминистрации нет контроля. Все вопросы же решаются в течение недели.
А вы мне рассказываете про февраль. Где февраль — там март. Я не согласовываю ваши сроки. Все объекты должны быть завершены в январе.
Вячеслав Гладков
В среду губернатор потребовал доклад по теме.
Всего, по докладу Голикова, в Белгороде после новогодних атак пострадало 1136 жилых помещений. Из них: 963 квартиры в 114 многоэтажках и 173 индивидуальных дома. Только за последние дни подтвердили разрушения ещё в 16 квартирах и в 21 доме.
На данный момент тепловые контуры закрыты везде. Общий план выполнен на 84%. Большую часть окон восстановят в течение текущей недели. По ситуации с балконами: она решена на 30%. 185 кв. метров починят ещё до конца недели. В 20 квартирах ещё не получилось замерить окна — срок восстановления перейдёт на следующую неделю.