Атака ВСУ: осколками ранило трёх белгородцев, выбиты окна в домах и повреждены авто

По предварительной информации, пострадали трое белгородцев. Женщина с осколочными ранениями спины; мужчина получил осколочное ранение груди, спины и предплечья; ещё у одного мужчины осколочное ранение груди и руки. Их доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

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В областном центре в двух МКД и одном частном доме выбиты окна. Также 3 автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены. В районе повреждена крыша частного домовладения. Информация уточняется.