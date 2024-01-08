Атака ВСУ: осколками ранило трёх белгородцев, выбиты окна в домах и повреждены авто

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
По предварительной информации, пострадали трое белгородцев. Женщина с осколочными ранениями спины; мужчина получил осколочное ранение груди, спины и предплечья; ещё у одного мужчины осколочное ранение груди и руки. Их доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
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В областном центре в двух МКД и одном частном доме выбиты окна. Также 3 автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены. В районе повреждена крыша частного домовладения. Информация уточняется.
Как сообщает МО РФ, средствами ПВО 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 уничтожены над Белгородской областью.
После громких звуков над городом примерно в 21:25 служба спасения и защиты населения сообщила о возможной ракетной угрозе в городе и его окрестностях.