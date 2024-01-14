Пострадали три авто и один гараж: последствия обстрелов в Белгородском районе

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Сводка последствий в Белгородском районе после обстрелов ВСУ за прошедшие сутки.
За 13 января по селу Устинка Белгородского района ВСУ выпущено 13 артиллерийских снарядов, по МАПП «Нехотеевка» — 10 гранатомётных выстрелов, по селу Щетиновка — 3 артиллерийских снаряда.
Журавлёвка попала под атаку трёх дронов-камикадзе, Щетиновка — одного. С беспилотника в Красном Хуторе сброшен осколочный боеприпас. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Также на сегодня в Разумном имеются последствия. Пострадали 3 автомобиля, а в Новосадовом оказался повреждён гараж.
Вчера ВСУ атаковали также Грайворонский городской округ при помощи дронов-камикадзе. В результате атаки один мирный житель получил осколочные ранения лица, второй пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и ранением ноги. Кроме того, три автомобиля получили повреждения, один сгорел.