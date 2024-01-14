Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Разрушения

Пострадали три авто и один гараж: последствия обстрелов в Белгородском районе

14 января 2024, 10:30
Фото: 1MI
Разрушения

Появилась сводка итогов обстрела ВСУ за прошедшие сутки в Белгородском районе

За прошедшие сутки в Белгородском районе ВСУ были обстреляны различные населённые пункты, в результате чего пострадали несколько автомобилей и гараж. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Сводка последствий в Белгородском районе после обстрелов ВСУ за прошедшие сутки.

За 13 января по селу Устинка Белгородского района ВСУ выпущено 13 артиллерийских снарядов, по МАПП «Нехотеевка» — 10 гранатомётных выстрелов, по селу Щетиновка — 3 артиллерийских снаряда.

Журавлёвка попала под атаку трёх дронов-камикадзе, Щетиновка — одного. С беспилотника в Красном Хуторе сброшен осколочный боеприпас. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Также на сегодня в Разумном имеются последствия. Пострадали 3 автомобиля, а в Новосадовом оказался повреждён гараж.

Вчера ВСУ атаковали также Грайворонский городской округ при помощи дронов-камикадзе. В результате атаки один мирный житель получил осколочные ранения лица, второй пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и ранением ноги. Кроме того, три автомобиля получили повреждения, один сгорел.

Читайте также:
Вечерний обстрел: кроме Белгородской области, под удар попала и Брянская областьРаненые жители, повреждённые автомобили и помощь с переездом из Белгорода: итоги дняУдар ВСУ по центру Белгорода 30 декабря: что известно к этому часу
#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Гараж#Беспилотник#Разумное#Новости Белгорода#Снаряды#Белгород#Татьяна Лукащева#ВСУ#Атака#Разрушения#Обстрелы#Дроны#Осколочный боеприпас
Подпишитесь
Белгородка стала жертвой угроз после отказа принять некачественные работы по кровле
Сегодня, 09:40
Жалоб и конфликтов нет? Региональное УМВД проверяет семью белгородки с анорексией
Вчера, 07:53
Таковы пожелания арендатора: парковку возле «Ленты» в Белгороде не хотят исправлять
Вчера, 17:32
Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в Белгороде
Вчера, 14:35
Сирена — спрятались, переждали, продолжили просмотр: как живут кинотеатры Белгорода
Вчера, 16:49