Вечерний обстрел: кроме Белгородской области, под удар попала и Брянская область

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области и село Лемешовка Брянской области

Кроме Белгородской области в этот вечер понедельника под удар ВСУ попала и соседняя Брянская область. Под обстрел попало село Лемешовка Севского района, а под Климовским районом ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.