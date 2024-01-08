Вечерний обстрел: кроме Белгородской области, под удар попала и Брянская область

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Как стало известно, выпущено 10 снарядов, однако обошлось без пострадавших. Повреждения зафиксированы в восьми частных домах и хозпостройках. Пострадали три автомобиля и одна единица техники местного сельхозпредприятия. Частично нарушено уличное освещение. Работы по восстановлению уже ведутся.
Кроме того удалось предотвратить атаку двух БПЛА, которые уничтожили под Климовским районом. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Сегодня в 16:09 жители Белгородской области получили уведомление об атаке на город Шебекино. Жителей попросили найти безопасное место или спуститься в подземные помещения. Также в социальных сетях появляются видеозаписи с звуком сирены, которая была запущена в городе.
Напомним, что 30 декабря при обстреле посёлков Кистер и Борщово в Погарском районе Брянской области погиб ребёнок 2014 года рождения. Эту информацию в своём Telegram-канале также сообщил глава Брянской области.