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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Шебекино в Белгородской области попало под обстрел

Шебекино под огнём ВСУ: жители слышат сирену

8 января 2024, 13:24
Фото: Bel.ru

Шебекино в Белгородской области попало под обстрел

РСЧС рассылает жителям Белгородской области сообщения об обстреле приграничного города Шебекино.
Сюжет
Обстрел

Сегодня в 16:09 жителям региона пришло сообщение об обстреле Шебекино. Местных попросили занять укрытия или спуститься в подвалы. В соцсетях также публикуются видео с запущенной в городе сирене.

Видео: «ШО Шебекино»

О последствиях на данный момент ничего не известно. Последний раз Шебекино попадало под обстрел 5 января: пострадал охранник одного из местных предприятий. В целом жители приграничья в последнее время часто слышат взрывы, в том числе и из-за работы ВС РФ.

Напомним, что сегодня утром Минобороны сообщило о сбитии ракеты С-200 над территорией Белгородской области. В то же время в Валуйском горокруге была объявлена ракетная опасность.

Ракетная опасность утром в Белгородской области: что известно?
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