Шебекино под огнём ВСУ: жители слышат сирену

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Сегодня в 16:09 жителям региона пришло сообщение об обстреле Шебекино. Местных попросили занять укрытия или спуститься в подвалы. В соцсетях также публикуются видео с запущенной в городе сирене.
О последствиях на данный момент ничего не известно. Последний раз Шебекино попадало под обстрел 5 января: пострадал охранник одного из местных предприятий. В целом жители приграничья в последнее время часто слышат взрывы, в том числе и из-за работы ВС РФ.
Напомним, что сегодня утром Минобороны сообщило о сбитии ракеты С-200 над территорией Белгородской области. В то же время в Валуйском горокруге была объявлена ракетная опасность.