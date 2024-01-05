Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

В Сети публикуют кадры с места прилёта в Шебекино

В Сети публикуют кадры с места прилёта в Шебекино

5 января 2024, 17:24
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
Город попал под обстрел 5 января. Мужчина получил осколочное ранение ноги, скорая доставила его в больницу.
Сюжет
Обстрел

5 января под обстрел попал город Шебекино. Пострадал охранник одного из промышленных предприятий. У него осколочное ранение ноги. На трёх промышленных предприятиях были зафиксированы повреждения. На нескольких центральных улицах нет света из-за повреждения линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

В Сети начали появляться кадры с места прилёта.

Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»

Напомним, что в ночь с 4 на 5 января под обстрел снова попал Белгород. Над городом сбили 10 ракет. Были повреждены 92 квартиры и более 30 автомобилей.

Ранен охранник предприятия: последствия обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
92 квартиры пострадали в Белгороде в результате ночного обстрелаРаненому в результате ночного обстрела жителю Белгорода сделали операциюКак выглядит Белгород после обстрелов ВСУ
#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Ранен охранник предприятия: последствия обстрела Шебекино
Сегодня, 15:07
Жителям Белгорода помогут уехать в более безопасное место
Сегодня, 13:32
Ремонтировать нельзя, ездить можно: что делать с пострадавшим авто в Белгороде?
Сегодня, 12:50
От адвокатов до депутатов: самые громкие задержания 2023 года
Сегодня, 08:00
Спасла ребёнка, но сама не выжила: в Белгороде погибла медсестра детской больницы
Сегодня, 13:24
«Ребёнка спасти не удалось»: сотрудник ГО ЧС Белгорода — об увиденном в день трагедии
Сегодня, 10:02