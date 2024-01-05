В Сети публикуют кадры с места прилёта в Шебекино

5 января под обстрел попал город Шебекино. Пострадал охранник одного из промышленных предприятий. У него осколочное ранение ноги. На трёх промышленных предприятиях были зафиксированы повреждения. На нескольких центральных улицах нет света из-за повреждения линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.