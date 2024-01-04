Как выглядит Белгород после обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Белгород понемногу отходит после страшных событий последних дней. В городе начались восстановительные работы. В центре разрушенный «Потапыч» снесли, в соседних заведениях разбирают остатки стёкол, а в универмаге «Маяк» закрыли тепловой контур. Восстановительные работы также проходят в повреждённых многоэтажках и частных домах.
Белгородцы продолжают нести цветы к стихийным мемориалам — к арт-объекту на Белгородском Арбате, на остановку через дорогу и в другие места.