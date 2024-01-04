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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Как выглядит Белгород после обстрелов ВСУ

Как выглядит Белгород после обстрелов ВСУ

4 января 2024, 17:34
Фото: Bel.ru
Белгородцы продолжают нести цветы к стихийным мемориалам после обстрела 30 декабря. В городе идут восстановительные работы — в «Маяке» закрыли тепловой контур, в зданиях разбирают остатки стёкол. Подробнее — в нашем материале.

Белгород понемногу отходит после страшных событий последних дней. В городе начались восстановительные работы. В центре разрушенный «Потапыч» снесли, в соседних заведениях разбирают остатки стёкол, а в универмаге «Маяк» закрыли тепловой контур. Восстановительные работы также проходят в повреждённых многоэтажках и частных домах.

Фото: Bel.ru

Белгородцы продолжают нести цветы к стихийным мемориалам — к арт-объекту на Белгородском Арбате, на остановку через дорогу и в другие места.

Напомним, что за неделю при обстрелах были повреждены 573 квартиры и 64 частных дома в Белгороде.

573 квартиры и 64 дома повреждены при обстрелах Белгорода с 29 декабря
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