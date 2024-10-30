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ВС РФ

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Октябрь
Жившую в Белгороде украинку обвинили в сборе и «сливе» информации о работе ВС РФ
30 октября, 13:33
Гладков: Журавлёвка на сегодня находится под полным контролем ВС РФ
18 октября, 04:40
Сентябрь
Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 миллиона человек
16 сентября, 11:51
Плакат с призывом на службу по контракту и бойцом ВСУ привёл к скандалу в Курске
9 сентября, 13:27
Август
«Спасибо Байдену за „хаммеры“»: бойцы «Ахмата» — о боях у белгородской границы
16 августа, 13:07
Июль
Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область токсичными химикатами
Как утверждает военное ведомство, один из таких фактов установили в Грайворонском горокруге. Произошло это в июне 2024 года при атаке на позиции ВС РФ.
8 июля, 14:08
СВО закончится осенью? Что происходит на харьковском направлении рядом с Белгородом
3 июля, 16:55
Июнь
Машину с новыми харьковскими номерами заметили в Белгороде
После начала СВО в занятой ВС РФ части Харьковской области автомобилистам начали выдавать регистрационные номера с кодом 188. Недавно машину с «харьковским» номером заметили в Белгороде.
19 июня, 13:44
Путин: ВС РФ вынуждены отодвигать линию фронта для предотвращения атак по Белгороду
На встрече «Время героев» Путин объяснил, как планируют предотвратить атаки на Белгород и регион.
14 июня, 17:29
Месяц назад началась «харьковская операция»: как она изменила СВО и жизнь Белгорода?
11 июня, 16:02
Май
ВС РФ отодвинули ВСУ на 9 километров на важных участках в Харьковской области
Группировки российских войск продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций. Подробности рассказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, пишет РИА «Новости».
31 мая, 08:46
«Противника это бесит». Полковник запаса — о ситуации на харьковском направлении
28 мая, 14:34
Под Белгородом будет громко. Что произойдёт?
21 мая, 12:28
Ганчев: ВС РФ контролируют 40% Волчанска в Харьковской области
21 мая, 09:54
За неделю бойцы «Севера» освободили 12 харьковских населённых пунктов
17 мая, 13:06
Российские войска освободили ещё два харьковских села
15 мая, 12:04
Бои в Волчанске и у Липцов: что происходит на харьковском направлении СВО
14 мая, 13:38
Поразит любую цель? Что означает новый тактический знак на технике Армии России
13 мая, 13:32
Бои в Харьковской области у белгородского приграничья: что известно на этот час
10 мая, 11:50
Апрель
Ещё одну атаку на Белгородскую область предотвратили ВС РФ
О сбитии ещё двух БПЛА самолётного типа сообщают в Минобороны. Кроме того, ВСУ попытались атаковать Брянскую, Калужскую и Курскую области.
28 апреля, 06:43

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