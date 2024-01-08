Ракетная опасность утром в Белгородской области: что известно?

Позже в 8 часов Минобороны сообщило о том, что в 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200. Снаряд переоборудовали для ударов по наземным целям. Возможно, это связано с ракетной опасностью в Валуйском горокруге. Отметим, что её объявляли и вчера вечером.