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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

РСЧС сообщило утром о ракетной опасности на границе Белгородской области

Ракетная опасность утром в Белгородской области: что известно?

8 января 2024, 06:23
Фото: Bel.ru

РСЧС сообщило утром о ракетной опасности на границе Белгородской области

В 7 утра РСЧС прислало уведомление о ракетной опасности в Валуйском горокруге Белгородской области. Позже был дан «отбой», а Минобороны сообщило о сбитии ракеты С-200 в небе над регионом.

Сообщение о ракетной опасности РСЧС прислало белгородцам в 7:03. Жителей Валуйского горокруга попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В 7:39 сообщили об отбое ракетной опасности. О каких-либо повреждениях на земле или пострадавших информации не поступало.

Позже в 8 часов Минобороны сообщило о том, что в 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200. Снаряд переоборудовали для ударов по наземным целям. Возможно, это связано с ракетной опасностью в Валуйском горокруге. Отметим, что её объявляли и вчера вечером.

Жителей Белгородской области предупреждают о ракетной опасности
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#Белгородская область#Белгород#Минобороны#Валуйский горокруг#Артем Черненко#РСЧС#Ракетная опасность
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