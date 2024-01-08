Ракетная опасность утром в Белгородской области: что известно?

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Сообщение о ракетной опасности РСЧС прислало белгородцам в 7:03. Жителей Валуйского горокруга попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
В 7:39 сообщили об отбое ракетной опасности. О каких-либо повреждениях на земле или пострадавших информации не поступало.
Позже в 8 часов Минобороны сообщило о том, что в 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200. Снаряд переоборудовали для ударов по наземным целям. Возможно, это связано с ракетной опасностью в Валуйском горокруге. Отметим, что её объявляли и вчера вечером.