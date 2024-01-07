РСЧС сообщает об отбое ракетной опасности в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
В 21:50 РСЧС предупредило жителей Белгородской области о возможной ракетной опасности в Валуйском горокруге. В сообщении с предостережением отмечалось, что жителям этого муниципалитета нужно по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
В 22:09 поступил сигнал об отбое ракетной опасности. О каких-либо ЧП информации не поступало: вероятнее всего, ничего не произошло.
Последний раз угрозу ракетной опасности в Белгородской области МЧС объявляло вечером 5 января: тогда речь шла о Белгороде. В тот раз также обошлось, и удара не последовало.