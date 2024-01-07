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Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

РСЧС сообщает об отбое ракетной опасности в Белгородской области

РСЧС сообщает об отбое ракетной опасности в Белгородской области

7 января 2024, 19:12
Фото: Bel.ru
В Валуйском городском округе отбой ракетной опасности — РСЧС.
Сюжет
МЧС

В 21:50 РСЧС предупредило жителей Белгородской области о возможной ракетной опасности в Валуйском горокруге. В сообщении с предостережением отмечалось, что жителям этого муниципалитета нужно по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В 22:09 поступил сигнал об отбое ракетной опасности. О каких-либо ЧП информации не поступало: вероятнее всего, ничего не произошло.

Последний раз угрозу ракетной опасности в Белгородской области МЧС объявляло вечером 5 января: тогда речь шла о Белгороде. В тот раз также обошлось, и удара не последовало.

Жителей Белгородской области предупреждают о ракетной опасности
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Предупреждение#Белгород#Валуйский городской округ#Артем Черненко#РСЧС#Ракетная опасность#Отбой
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