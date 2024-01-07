Жителей Белгородской области предупреждают о ракетной опасности

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
РСЧС предупреждает жителей Белгородской области о ракетной опасности в Валуйском горокруге и просит быть осторожными. Соответствующее сообщение с предостережением прислал специальный бот.
Внимание! Валуйский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
Последний раз угрозу ракетной опасности в Белгородской области МЧС объявляло вечером 5 января: тогда речь шла о Белгороде. В тот раз обошлось, и удара не последовало. Позже белгородцам объяснили, чем отличаются сигналы «Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность».
Так, при сигнале угрозы необходимо покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. При получении сигнала «Ракетная опасность» стоит спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами или же спуститься в укрытия.