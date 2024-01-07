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Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Жителей Белгородской области предупреждают о ракетной опасности

Жителей Белгородской области предупреждают о ракетной опасности

7 января 2024, 19:02
Фото: 1MI
РСЧС предупреждает белгородцев о ракетной опасности в Валуйском городском округе. Этот муниципалитет граничит с Харьковской областью.
Сюжет
МЧС

РСЧС предупреждает жителей Белгородской области о ракетной опасности в Валуйском горокруге и просит быть осторожными. Соответствующее сообщение с предостережением прислал специальный бот.

Внимание! Валуйский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

Последний раз угрозу ракетной опасности в Белгородской области МЧС объявляло вечером 5 января: тогда речь шла о Белгороде. В тот раз обошлось, и удара не последовало. Позже белгородцам объяснили, чем отличаются сигналы «Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность».

Так, при сигнале угрозы необходимо покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. При получении сигнала «Ракетная опасность» стоит спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами или же спуститься в укрытия.

«Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность»: белгородцам объяснили различие
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Харьковская область#Белгород#Валуйский городской округ#Артем Черненко#РСЧС#Ракетная опасность
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