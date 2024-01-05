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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

угроза ракетной опасности в Белгороде

Всем спрятаться: по Белгороду снова могут запустить ракеты

5 января 2024, 19:03
Фото: Bel.ru
угроза ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

Жители областного центра получили РСЧС-сообщения о возможной угрозе.

В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Жителям города разослали соответствующие сообщения.

«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала ракетная опасность спуститься в укрытия», — такие сообщения получили горожане.

К соблюдению мер безопасности призвал и губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, что 5 января на момент публикации обошлось без Атак Белгорода со стороны Украины.

#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Ракетная опасность
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