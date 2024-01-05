Всем спрятаться: по Белгороду снова могут запустить ракеты

«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала ракетная опасность спуститься в укрытия», — такие сообщения получили горожане.