Всем спрятаться: по Белгороду снова могут запустить ракеты

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Жителям города разослали соответствующие сообщения.
«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала ракетная опасность спуститься в укрытия», — такие сообщения получили горожане.
К соблюдению мер безопасности призвал и губернатор Вячеслав Гладков.
Отметим, что 5 января на момент публикации обошлось без Атак Белгорода со стороны Украины.