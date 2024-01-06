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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

Белгородцам объяснили, почему не отменили «Угрозу ракетной опасности»

«Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность»: белгородцам объяснили различие

6 января 2024, 09:40
Фото: Midjourney

Белгородцам объяснили, почему не отменили «Угрозу ракетной опасности»

Жители Белгорода после получения сигнала «Угроза ракетной опасности» стали задаваться вопросом, почему не поступает другой сигнал — об отмене опасности. Вопросы жители стали задавать в соцсетях, где на них ответил областной оперштаб. Горожанам объяснили разницу двух сигналов.

Вчера, 5 января, в 22:00 жители Белгорода получили сигнал, предупреждающий об угрозе ракетной опасности. Однако позже белгородцы стали задаваться вопросом, почему РСЧС не прислали сигнал об отмене опасности.

В областном оперштабе белгородцам решили объяснить, в чём разница сигналов «Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность». Так, при угрозе необходимо покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Такой сигнал призывает жителей быть бдительными и по возможности не выходить на улицу.

А при получении сигнала «Ракетная опасность» стоит спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами (например, в коридоре, ванной или кладовой) или же спуститься в укрытия.

Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной

Ответ операштабаОтвет операштаба
Ответ операштаба
Фото: комментарии в соцсетях
В Белгороде взрывы: объявлена ракетная опасность
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#Белгородская область#Белгород#Александра Склярова#Угроза ракетного удара#Ракетная опасность#Сигналы
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