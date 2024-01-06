«Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность»: белгородцам объяснили различие

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Вчера, 5 января, в 22:00 жители Белгорода получили сигнал, предупреждающий об угрозе ракетной опасности. Однако позже белгородцы стали задаваться вопросом, почему РСЧС не прислали сигнал об отмене опасности.
В областном оперштабе белгородцам решили объяснить, в чём разница сигналов «Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность». Так, при угрозе необходимо покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Такой сигнал призывает жителей быть бдительными и по возможности не выходить на улицу.
А при получении сигнала «Ракетная опасность» стоит спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами (например, в коридоре, ванной или кладовой) или же спуститься в укрытия.
Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной