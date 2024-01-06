«Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность»: белгородцам объяснили различие

В областном оперштабе белгородцам решили объяснить, в чём разница сигналов «Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность». Так, при угрозе необходимо покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Такой сигнал призывает жителей быть бдительными и по возможности не выходить на улицу.