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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Рисунок нейросети

Ракету С-200 сбили утром над Белгородской областью

8 января 2024, 05:59
Фото: Midjourney
Рисунок нейросети
Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты С-200 в небе над Белгородской областью. Информации о последствиях на земле не поступало.

В 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200. Снаряд переоборудовали для ударов по наземным целям. Об инциденте сообщили в Минобороны.

Примерно в это же время в Валуйском горокруге объявили соответствующую опасность. В 7:39 РСЧС сообщило об отбое ракетной опасности в этом граничащем с Харьковской областью муниципалитете.

Также сегодня утром жители Белгорода слышали звуки взрывов в небе. По данным Бел.Ру, грохот связан с работой ВС РФ «на ту сторону». СМИ Харькова сообщают о взрывах, информацию подтверждают российские военкоры.

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#Белгородская область#Происшествия#Украина#Харьковская область#Белгород#Минобороны#Ракета#Валуйский горокруг#Перехват#Артем Черненко
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