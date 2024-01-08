Ракету С-200 сбили утром над Белгородской областью

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В 7 часов над Белгородской областью сбили украинскую зенитную ракету С-200. Снаряд переоборудовали для ударов по наземным целям. Об инциденте сообщили в Минобороны.
Примерно в это же время в Валуйском горокруге объявили соответствующую опасность. В 7:39 РСЧС сообщило об отбое ракетной опасности в этом граничащем с Харьковской областью муниципалитете.
Также сегодня утром жители Белгорода слышали звуки взрывов в небе. По данным Бел.Ру, грохот связан с работой ВС РФ «на ту сторону». СМИ Харькова сообщают о взрывах, информацию подтверждают российские военкоры.