В Белгороде стартовали выплаты владельцам повреждённых после обстрелов авто

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Белгородцам, чьи автомобили пострадали в результате атак ВСУ на областной центр, начинают выплачивать компенсации. Речь об обстрелах Белгорода, начиная с 29 декабря.
По данным горадминистрации, в реестре находятся 600 автомобилей. Специалисты организуют экспертизу, поэтому владельцам повреждённых машин советуют не ремонтировать их самостоятельно.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что для решения всех вопросов по восстановлению пострадавшего транспорта открылась горячая линия. Номера указаны на карточке ниже.
Напомним, накануне в Белгородском районе зафиксировали новые повреждения после того, как ПВО сбила снаряды противника. 11 автомобилей повреждены в Разумном, ещё один — в Северном. 11 января стало известно ещё о трёх пострадавших машинах в Разумном.