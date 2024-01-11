В Белгороде стартовали выплаты владельцам повреждённых после обстрелов авто

Напомним, накануне в Белгородском районе зафиксировали новые повреждения после того, как ПВО сбила снаряды противника. 11 автомобилей повреждены в Разумном, ещё один — в Северном. 11 января стало известно ещё о трёх пострадавших машинах в Разумном.