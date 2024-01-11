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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Повреждённый обстрелом автомобиль

В Белгороде стартовали выплаты владельцам повреждённых после обстрелов авто

11 января 2024, 13:48
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Повреждённый обстрелом автомобиль

Компенсацию выплатят 600 владельцам автомобилей после обстрелов Белгорода

В реестре находятся 600 машин. Именно такое число автомобилей пострадало из-за атак ВСУ на город с 29 декабря. Белгородцам рекомендуют дождаться экспертизы и не ремонтировать свой транспорт самостоятельно. Подробности сообщили в мэрии.

Белгородцам, чьи автомобили пострадали в результате атак ВСУ на областной центр, начинают выплачивать компенсации. Речь об обстрелах Белгорода, начиная с 29 декабря.

По данным горадминистрации, в реестре находятся 600 автомобилей. Специалисты организуют экспертизу, поэтому владельцам повреждённых машин советуют не ремонтировать их самостоятельно.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что для решения всех вопросов по восстановлению пострадавшего транспорта открылась горячая линия. Номера указаны на карточке ниже.

Напомним, накануне в Белгородском районе зафиксировали новые повреждения после того, как ПВО сбила снаряды противника. 11 автомобилей повреждены в Разумном, ещё один — в Северном. 11 января стало известно ещё о трёх пострадавших машинах в Разумном.

Номера по вопросам восстановления автоНомера по вопросам восстановления авто
Номера по вопросам восстановления авто
Фото: мэрия Белгорода
Под Белгородом до сих пор продолжают фиксировать новые последствия атак ВСУ
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