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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Обстрел

Под Белгородом до сих пор продолжают фиксировать новые последствия атак ВСУ

11 января 2024, 08:35
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали Белгородскую область 57 раз

В Разумном в результате падения осколков после работы ПВО от 8 января выявили новые разрушения. Посечено три автомобиля. Тем временем регион продолжает находиться под обстрелами ВСУ. Подробнее об атаках на Белгородскую область сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В Белгородском районе до сих пор фиксируют новые разрушения в результате падения обломков после работы ПВО. В период после 8 января стало известно о трёх посечённых осколками автомобилях. Тем временем ВСУ продолжают атаки на регион.

10 января в Белгородском районе по Устинке и Щетиновке выпустили 12 артиллерийских снарядов. Журавлёвку атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Борисовском районе с квадрокоптера на окраине Богун-Городка сбросили взрывное устройство.

Три снаряда из миномётов ВСУ выпустили по хутору Нижние Мельницы в Валуйском горокруге. По Логачёвке ударили ещё пятью снарядами. В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый — десять прилётов.

По Прилесью в Краснояружском районе выпустили пять миномётных снарядов. Ещё четыре прилёта зафиксировали в Поповке.

Семь миномётных снарядов прилетело в хутор Мухин Шебекинского горокруга. Ещё девять ударов из миномёта было в Муроме и Ленинском. Во всех этих случаях обошлось без последствий.

Добавим, что ранее повреждения зафиксировали как в Разумном, так и Тавровском сельском поселении и Северном. Пострадали гаражи, дома и автомобили.

Стало известно о новых повреждениях после работы ПВО под Белгородом
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