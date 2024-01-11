Под Белгородом до сих пор продолжают фиксировать новые последствия атак ВСУ

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Белгородском районе до сих пор фиксируют новые разрушения в результате падения обломков после работы ПВО. В период после 8 января стало известно о трёх посечённых осколками автомобилях. Тем временем ВСУ продолжают атаки на регион.
10 января в Белгородском районе по Устинке и Щетиновке выпустили 12 артиллерийских снарядов. Журавлёвку атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Борисовском районе с квадрокоптера на окраине Богун-Городка сбросили взрывное устройство.
Три снаряда из миномётов ВСУ выпустили по хутору Нижние Мельницы в Валуйском горокруге. По Логачёвке ударили ещё пятью снарядами. В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый — десять прилётов.
По Прилесью в Краснояружском районе выпустили пять миномётных снарядов. Ещё четыре прилёта зафиксировали в Поповке.
Семь миномётных снарядов прилетело в хутор Мухин Шебекинского горокруга. Ещё девять ударов из миномёта было в Муроме и Ленинском. Во всех этих случаях обошлось без последствий.
Добавим, что ранее повреждения зафиксировали как в Разумном, так и Тавровском сельском поселении и Северном. Пострадали гаражи, дома и автомобили.