Выбило окна в квартире, пострадал гараж: последствия работы ПВО под Белгородом

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
В результате работы ПВО в период со 2 по 4 января в Разумном Белгородского района зафиксировали разрушения. В квартире в МКД выбило окна, также повреждён гараж, посечена кровля торгового центра.
Ещё губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов региона 6 января. В Белгородском районе 13 артиллерийских снарядов выпустили по Наумовке, ещё десять — по Устинке. По селу Красный Хутор нанесли десять гранатомётных выстрелов. По Красному Октябрю ударили из РСЗО.
В Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сбросили по взрывному устройству, ещё два сброшено в Наумовке. Устинку ещё атаковали с помощью дрона-камикадзе. Однако обошлось без последствий.
В Грайворонском горокруге зафиксировали шесть прилётов из миномёта на окраине села Сподарюшино, по два прилёта из миномёта и артиллерии — в Дроновке. По окраине Мокрой Орловки выпустили четыре миномётных снаряда, по окраине Новостроевки-Второй — 29 гранатомётных выстрелов. По Козинке и селу Пороз ударили из миномётов — в общем 12 прилётов. Также сообщается, что в селе Пороз противник пытался атаковать инфраструктурный объект. Пострадавших и разрушений нет.
В Борисовском районе по Богун-Городку нанесли три гранатомётных выстрела. Хутор Старый в Волоконовском районе обстреляли из миномёта — восемь прилётов. В Краснояружском районе атаковали Поповку, Демидовку, Графовку и Репяховку. В Шебекинском округе под обстрелами были посёлок Ленинский, Белянка и Терезовка. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали.