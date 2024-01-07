Выбило окна в квартире, пострадал гараж: последствия работы ПВО под Белгородом

В Грайворонском горокруге зафиксировали шесть прилётов из миномёта на окраине села Сподарюшино, по два прилёта из миномёта и артиллерии — в Дроновке. По окраине Мокрой Орловки выпустили четыре миномётных снаряда, по окраине Новостроевки-Второй — 29 гранатомётных выстрелов. По Козинке и селу Пороз ударили из миномётов — в общем 12 прилётов. Также сообщается, что в селе Пороз противник пытался атаковать инфраструктурный объект. Пострадавших и разрушений нет.