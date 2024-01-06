В Белгородском районе сработала система ПВО: военные сбили одну воздушную цель

На подлёте к Белгородскому району система ПВО сбила одну воздушную цель

О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В настоящий момент оперативные службы уточняю информацию о последствиях на земле, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений.