В Белгородском районе сработала система ПВО: военные сбили одну воздушную цель

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Сегодня, 6 января, некоторые жители Белгородского района услышали звуки взрыва. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что причиной громких звуков стала работа ПВО. Российские военнослужащие сбили одну воздушную цель на подлёте к городу.
По предварительным данным, повреждений и пострадавших среди мирных жителей нет.
В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Напомним, что вчера, 5 января, белгородцам сообщили о существующей в регионе угрозе ракетной опасности. О различиях угрозы и «Ракетной опасности» рассказали в областном оперштабе.