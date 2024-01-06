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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

На подлёте к Белгородскому району система ПВО сбила одну воздушную цель

В Белгородском районе сработала система ПВО: военные сбили одну воздушную цель

6 января 2024, 13:43
Фото: 1MI

На подлёте к Белгородскому району система ПВО сбила одну воздушную цель

О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В настоящий момент оперативные службы уточняю информацию о последствиях на земле, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений.
Сюжет
Пво

Сегодня, 6 января, некоторые жители Белгородского района услышали звуки взрыва. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что причиной громких звуков стала работа ПВО. Российские военнослужащие сбили одну воздушную цель на подлёте к городу.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших среди мирных жителей нет.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Напомним, что вчера, 5 января, белгородцам сообщили о существующей в регионе угрозе ракетной опасности. О различиях угрозы и «Ракетной опасности» рассказали в областном оперштабе.

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#Белгородская область#Белгородский район#Пво#Белгород#Вячеслав Гладков#Работа ПВО#Александра Склярова#Сбитая ракета
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