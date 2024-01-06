«Мы учились у военных»: белгородские врачи рассказали о помощи раненным при обстреле

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Журналисты ГТРК «Белгород» посетили городскую больницу №2 и встретились с врачами, которые лечили пострадавших при обстреле 30 декабря жителей. Заведующий первым хирургическим отделением Александр Бабенко рассказал, что в день трагедии всем белгородским врачам пришлось учиться заново работать.
Горький опыт войны научал нас новому. Когда трагедия случилась, нам военные врачи из Москвы и Санкт-Петербурга подсказывали, как нужно работать.
Александр Бабенко
В первый день в больницу поступили 23 человека с осколочными ранениями. В настоящий момент белгородцев уже выписали, однако другие пострадавшие ещё продолжают лечение в медучреждении.
Например, один из жителей посёлка Северный в день трагедии приехал на Центральный рынок в Белгород, чтобы купить необходимые продукты к новогоднему столу. В это время мужчине и прилетел осколок в спину.
Заведующий вторым хирургическим отделением Владимир Дятлов также сообщил, что у одного пациента осколок попал в печень. Однако врачи смогли достать осколок и остановить кровотечение. В настоящий момент пострадавший белгородец уже идёт на поправку — его планируют выписать уже 9 января.
Московские врачи, доктора медицинских наук и профессора оценили работу наших специалистов на высшем уровне. Они сказали, что всем нашим пациентам мы оказали всю необходимую помощь.
Ольга Мевша, главврач горбольницы №2