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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Стало известно состояние пострадавших при обстреле 30 декабря белгородцев

«Мы учились у военных»: белгородские врачи рассказали о помощи раненным при обстреле

6 января 2024, 13:24
Фото: Midjourney

Стало известно состояние пострадавших при обстреле 30 декабря белгородцев

По словам хирурга, чтобы в полной мере помочь раненным при обстреле 30 декабря белгородцам, они спрашивали порядок действий у военных врачей. Хирургам пришлось доставать осколок прямо из печени пострадавшего мужчины — сейчас он идёт на поправку.

Журналисты ГТРК «Белгород» посетили городскую больницу №2 и встретились с врачами, которые лечили пострадавших при обстреле 30 декабря жителей. Заведующий первым хирургическим отделением Александр Бабенко рассказал, что в день трагедии всем белгородским врачам пришлось учиться заново работать.

Горький опыт войны научал нас новому. Когда трагедия случилась, нам военные врачи из Москвы и Санкт-Петербурга подсказывали, как нужно работать.
Александр Бабенко

В первый день в больницу поступили 23 человека с осколочными ранениями. В настоящий момент белгородцев уже выписали, однако другие пострадавшие ещё продолжают лечение в медучреждении.

Например, один из жителей посёлка Северный в день трагедии приехал на Центральный рынок в Белгород, чтобы купить необходимые продукты к новогоднему столу. В это время мужчине и прилетел осколок в спину.

Заведующий вторым хирургическим отделением Владимир Дятлов также сообщил, что у одного пациента осколок попал в печень. Однако врачи смогли достать осколок и остановить кровотечение. В настоящий момент пострадавший белгородец уже идёт на поправку — его планируют выписать уже 9 января.

Московские врачи, доктора медицинских наук и профессора оценили работу наших специалистов на высшем уровне. Они сказали, что всем нашим пациентам мы оказали всю необходимую помощь.
Ольга Мевша, главврач горбольницы №2
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