В столице Сербии установили мурал в память погибших при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В столице Сербии появился мурал, посвящённый погибшим и пострадавшим жителям Белгорода при обстреле ВСУ 30 декабря. «Выражаем соболезнования семьям Белгорода», — говорится в видео.
Накануне сербы почтили память белгородцев, развернув плакат «Белгород, мы с тобой» во время баскетбольного матча между «Црвена Звезда» и «Партизан».
Напомним, что с 29 декабря Белгород и Белгородский район неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, включая пятерых детей. Ещё 109 человек пострадали.