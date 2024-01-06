В столице Сербии установили мурал в память погибших при обстреле Белгорода

Напомним, что с 29 декабря Белгород и Белгородский район неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, включая пятерых детей. Ещё 109 человек пострадали.