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В столице Сербии установили мурал в память погибших при обстреле Белгорода

В столице Сербии установили мурал в память погибших при обстреле Белгорода

6 января 2024, 10:09
Фото: Bel.ru
Видео распространили жители столицы Сербии. Жители Белграда выразили сочувствие жителям Белгорода, которые 30 декабря попали под обстрел ВСУ.

В столице Сербии появился мурал, посвящённый погибшим и пострадавшим жителям Белгорода при обстреле ВСУ 30 декабря. «Выражаем соболезнования семьям Белгорода», — говорится в видео.

Накануне сербы почтили память белгородцев, развернув плакат «Белгород, мы с тобой» во время баскетбольного матча между «Црвена Звезда» и «Партизан».

Напомним, что с 29 декабря Белгород и Белгородский район неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода, в результате чего погибли 25 человек, включая пятерых детей. Ещё 109 человек пострадали.

Видео: Bel.ru
Сербы поддержали белгородцев, пострадавших в результате трагедии 30 декабря
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