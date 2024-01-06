Раненый белгородец и повреждения в 15 домах: названы последствия обстрелов за сутки

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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За вчерашний день, 5 января, под ударом ВСУ оказались населённые пункты Белгородского района и Шебекинского округа. Есть пострадавший и разрушения.
Так, Шебекино попало под артиллерийский обстрел — всего зафиксировали десять прилётов, в результате которых пострадал охранник одного из промышленных предприятий. Мужчину с осколочным ранением ног доставили в больницу.
Из-за обстрела Шебекино повреждения получили территории трёх промышленных предприятий, линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя. Посечены оказались два автомобиля.
Один миномётный снаряд ВСУ выпустили по селу Муром. Пострадавших и разрушений нет.
В Белгородском районе после работы ПВО обнаружили повреждения в нескольких населённых пунктах. В посёлке Разумное последствия зафиксировали в 12 частных домах, одном МКД, в гараже и производственном помещении. Пострадали восемь автомобилей.
Ещё разрушения зарегистрировали в одном автомобиле и частном доме в Беловском сельском поселении. Последствия обнаружили и в посёлке Октябрьский: там пострадал один частный дом.
Напомним, что в результате обстрела Белгорода, который произошёл 4 января, повреждения получили 92 квартиры в МКД, один частный дом и 31 автомобиль.