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За сутки от ударов ВСУ пострадали два муниципалитета Белгородской области

Раненый белгородец и повреждения в 15 домах: названы последствия обстрелов за сутки

6 января 2024, 08:30
Фото: 1MI

За сутки от ударов ВСУ пострадали два муниципалитета Белгородской области

За минувшие сутки под обстрел ВСУ попали два муниципальных образования Белгородской области. Населённые пункты атаковали со стороны Украины более 11 раз. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

За вчерашний день, 5 января, под ударом ВСУ оказались населённые пункты Белгородского района и Шебекинского округа. Есть пострадавший и разрушения.

Так, Шебекино попало под артиллерийский обстрел — всего зафиксировали десять прилётов, в результате которых пострадал охранник одного из промышленных предприятий. Мужчину с осколочным ранением ног доставили в больницу.

Из-за обстрела Шебекино повреждения получили территории трёх промышленных предприятий, линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя. Посечены оказались два автомобиля.

Один миномётный снаряд ВСУ выпустили по селу Муром. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе после работы ПВО обнаружили повреждения в нескольких населённых пунктах. В посёлке Разумное последствия зафиксировали в 12 частных домах, одном МКД, в гараже и производственном помещении. Пострадали восемь автомобилей.

Ещё разрушения зарегистрировали в одном автомобиле и частном доме в Беловском сельском поселении. Последствия обнаружили и в посёлке Октябрьский: там пострадал один частный дом.

Напомним, что в результате обстрела Белгорода, который произошёл 4 января, повреждения получили 92 квартиры в МКД, один частный дом и 31 автомобиль.

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#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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