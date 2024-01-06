Один неизвестный: названы имена 24 из 25 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Бел.Ру публикует имена погибших при атаке Белгорода 30 декабря. Информацию мы брали из открытых источников, из сообщений наших читателей и из списка жертв обстрелов ВСУ, который опубликовал «Фонарь».
Женщина работала тренером по стретчингу в одной из белгородских студий, где занимаются упражнениями на гибкость тела и растяжку.
Женщина трудилась бухгалтером в обществе «Динамо». Погибла возле машины после выхода из помещения. О её гибели рассказала знакомая.
Работала врачом-терапевтом в поликлинике №1. Погибла на Соборной площади, куда пошла на прогулку с внуком и коллегой. Внук получил осколочные ранения, коллега погибла.
Работала медсестрой в ЛОР-отделении детской областной больницы с 1979 года. Погибла вместе с Ольгой Федруновой на Соборной площади. Женщины прикрыли ребёнка собой и получили травмы, не совместимые с жизнью.
Женщина погибла, двое её детей с ранениями попали в больницу. Восьмимесячной дочке пришлось ампутировать часть ноги. В семье, кроме детей, осталась бабушка-пенсионерка.
30 декабря семья с маленьким ребёнком отправилась на прогулку в центр города и попала под обстрел. Все погибли. Дмитрий Ряполов был директором АО «Белводоканал», его жена Надежда работала там же экономистом. Свидетелем на их свадьбе был бывший директор «Белоблводоканала» Сергей Тараканов. Семью похоронили 2 января.
Работал инженером-механиком. Во время обстрела был в машине на проспекте Богдана Хмельницкого. Взрыв произошёл рядом, машина сгорела. Его жена, врач-кардиолог Инна Лаптева рассказала, что муж ехал домой, они должны были пойти за ёлкой. У Андрея остался сын восьми лет. Похороны прошли 2 января.
Студент последнего курса института инженерных и цифровых технологий «БелГУ» находился во время начала обстрела на остановке. Парень получил тяжёлые ранения и попал в реанимацию. Врачи делали операции, но жизнь Михаила спасти не удалось. Семья Иванкив переехала в Белгород из Пензы десять лет назад. 14 февраля ему должно было исполниться 23 года. В 2024 году он планировал жениться на своей девушке.
Старший лейтенант военного следственного отдела Следкома РФ приехал в Белгород в командировку 19 ноября. Работать следователем мужчина пошёл в мае 2023 года после службы в армии в должности командира взвода противотанковых ракет. 6 января ему должно было исполниться 28 лет. Михаила похоронили в Липецке.
Мать и дочь 30 декабря поехали на каток на Соборной площади. Находились рядом с катком, когда начался обстрел. Обе от полученных травм погибли на месте. Гибель родным подтвердили на следующий день.
Погибла на пешеходном переходе на улице Преображенской.
Погибла при переходе дороги на улице Преображенской.
Женщина с ребёнком в 2023 году переехали из Белгорода в Пятигорск. На новогодние праздники приехали на родину навестить бабушку. Оказались в центре Белгорода во время обстрела. Их похоронили 4 января в Пятигорске.
Уроженец Сыктывкара работал в Белгородской области. Его жена Анастасия после ранений находится в тяжёлом состоянии. Капитана Жигалова похоронили 4 января.
Подробностей о ней и о её гибели на сегодня нет.
Работал ведущим инженером в службе радиовещания ГТРК «Белгород». 11 января ему должно было исполниться 74 года.
Мужчина погиб на Белгородском Арбате у пиццерии «Потапыч», где в день обстрела продавал сувениры.
После серьёзных ранений девочку пытались спасти в детской областной больнице. Перевезти на лечение в Москву не получилось из-за большой потери крови. 1 января Ева умерла.
30 декабря находился на Соборной площади с двумя сыновьями. Во время взрывов пытался прикрыть их собой. От полученных ранений умер 31 декабря в реанимации. Младший сын получил ранение в висок, сейчас находится в больнице.
Мужчина переехал в Белгород из посёлка Верхняя Инта в Республике Коми более десяти лет назад. Работал на вахте в родных краях. Похоронили мужчину в Белгороде 3 января.
Имя ещё одного погибшего 30 декабря в Белгороде на сегодня неизвестно.