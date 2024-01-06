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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 13:15

обстрел Белгорода 30 декабря

Один неизвестный: названы имена 24 из 25 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря

6 января 2024, 12:25
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода 30 декабря

Стали известны имена 24 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря

ВСУ атаковали центр города реактивными снарядами с кассетными боеприпасами. В результате погибло 25 человек, 109 получили ранения. На сегодня известны имена почти всех жертв теракта.

Бел.Ру публикует имена погибших при атаке Белгорода 30 декабря. Информацию мы брали из открытых источников, из сообщений наших читателей и из списка жертв обстрелов ВСУ, который опубликовал «Фонарь».

Александра Лычёва, 30 лет

Женщина работала тренером по стретчингу в одной из белгородских студий, где занимаются упражнениями на гибкость тела и растяжку.

Светлана Владимировна Гайдукова, 49 лет

Женщина трудилась бухгалтером в обществе «Динамо». Погибла возле машины после выхода из помещения. О её гибели рассказала знакомая.

Ольга Викторовна Федрунова, 63 года

Работала врачом-терапевтом в поликлинике №1. Погибла на Соборной площади, куда пошла на прогулку с внуком и коллегой. Внук получил осколочные ранения, коллега погибла.

Майя Борисовна Жаркова, 66 лет

Работала медсестрой в ЛОР-отделении детской областной больницы с 1979 года. Погибла вместе с Ольгой Федруновой на Соборной площади. Женщины прикрыли ребёнка собой и получили травмы, не совместимые с жизнью.

Виктория Величко (Потрясаева), 35 лет

Женщина погибла, двое её детей с ранениями попали в больницу. Восьмимесячной дочке пришлось ампутировать часть ноги. В семье, кроме детей, осталась бабушка-пенсионерка.

обстрел Белгорода 30 декабряобстрел Белгорода 30 декабря
обстрел Белгорода 30 декабря
Фото: Bel.ru

Дмитрий, Надежда и Герман Ряполовы, 35, 32 и 1 год

30 декабря семья с маленьким ребёнком отправилась на прогулку в центр города и попала под обстрел. Все погибли. Дмитрий Ряполов был директором АО «Белводоканал», его жена Надежда работала там же экономистом. Свидетелем на их свадьбе был бывший директор «Белоблводоканала» Сергей Тараканов. Семью похоронили 2 января.

Андрей Лаптев, 37 лет

Работал инженером-механиком. Во время обстрела был в машине на проспекте Богдана Хмельницкого. Взрыв произошёл рядом, машина сгорела. Его жена, врач-кардиолог Инна Лаптева рассказала, что муж ехал домой, они должны были пойти за ёлкой. У Андрея остался сын восьми лет. Похороны прошли 2 января.

Михаил Иванкив, 22 года

Студент последнего курса института инженерных и цифровых технологий «БелГУ» находился во время начала обстрела на остановке. Парень получил тяжёлые ранения и попал в реанимацию. Врачи делали операции, но жизнь Михаила спасти не удалось. Семья Иванкив переехала в Белгород из Пензы десять лет назад. 14 февраля ему должно было исполниться 23 года. В 2024 году он планировал жениться на своей девушке.

Михаил Юрьевич Конопицин, 27 лет

Старший лейтенант военного следственного отдела Следкома РФ приехал в Белгород в командировку 19 ноября. Работать следователем мужчина пошёл в мае 2023 года после службы в армии в должности командира взвода противотанковых ракет. 6 января ему должно было исполниться 28 лет. Михаила похоронили в Липецке.

Юлия и Анастасия Медведевы, 43 года и шесть лет

Мать и дочь 30 декабря поехали на каток на Соборной площади. Находились рядом с катком, когда начался обстрел. Обе от полученных травм погибли на месте. Гибель родным подтвердили на следующий день.

погибший при обстреле Белгорода следователь из Липецка Михаил Конопицинпогибший при обстреле Белгорода следователь из Липецка Михаил Конопицин
погибший при обстреле Белгорода следователь из Липецка Михаил Конопицин
Фото: следственный комитет

Надежда Несветаева, 67 лет

Погибла на пешеходном переходе на улице Преображенской.

Валерия Гирявая, 23 года

Погибла при переходе дороги на улице Преображенской.

Июлиана и Ярослав Перезоловы, 29 и 7 лет

Женщина с ребёнком в 2023 году переехали из Белгорода в Пятигорск. На новогодние праздники приехали на родину навестить бабушку. Оказались в центре Белгорода во время обстрела. Их похоронили 4 января в Пятигорске.

Алексей Жигалов, 29 лет

Уроженец Сыктывкара работал в Белгородской области. Его жена Анастасия после ранений находится в тяжёлом состоянии. Капитана Жигалова похоронили 4 января.

Наталья Чебунина, 44 года

Подробностей о ней и о её гибели на сегодня нет.

Александр Андреевич Яровой, 73 года

Работал ведущим инженером в службе радиовещания ГТРК «Белгород». 11 января ему должно было исполниться 74 года.

погибший при обстреле Белгорода Александр Яровойпогибший при обстреле Белгорода Александр Яровой
погибший при обстреле Белгорода Александр Яровой
Фото: соцсети

Юрий Евгеньевич Жидков, 63 года

Мужчина погиб на Белгородском Арбате у пиццерии «Потапыч», где в день обстрела продавал сувениры.

Ева Зверева, 4 года

После серьёзных ранений девочку пытались спасти в детской областной больнице. Перевезти на лечение в Москву не получилось из-за большой потери крови. 1 января Ева умерла.

Александр Аладьин, 39 лет

30 декабря находился на Соборной площади с двумя сыновьями. Во время взрывов пытался прикрыть их собой. От полученных ранений умер 31 декабря в реанимации. Младший сын получил ранение в висок, сейчас находится в больнице.

Михаил Присадов, 35 лет

Мужчина переехал в Белгород из посёлка Верхняя Инта в Республике Коми более десяти лет назад. Работал на вахте в родных краях. Похоронили мужчину в Белгороде 3 января.

Имя ещё одного погибшего 30 декабря в Белгороде на сегодня неизвестно.

Отметим, что Белгород обстреливали и накануне 30 декабря, и после. Вечером 29 декабря при ракетной атаке погиб участник регбийной команды «Белая крепость» Александр Журавлёв. 2 января город атаковали пять раз. После взрыва на трассе по улице Студенческой погиб водитель ЕТК Владимир Ефимов.

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