Один неизвестный: названы имена 24 из 25 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря

Студент последнего курса института инженерных и цифровых технологий «БелГУ» находился во время начала обстрела на остановке. Парень получил тяжёлые ранения и попал в реанимацию. Врачи делали операции, но жизнь Михаила спасти не удалось. Семья Иванкив переехала в Белгород из Пензы десять лет назад. 14 февраля ему должно было исполниться 23 года. В 2024 году он планировал жениться на своей девушке.