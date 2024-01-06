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Сбитая ракета

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Январь
В Белгородском районе сработала система ПВО: военные сбили одну воздушную цель
6 января, 13:43
Июль 2023
Трагедия на улице Маяковского в Белгороде год назад: как это было
3 июля 2023, 11:27
Март 2023
Фото одной из сбитых в Белгородской области ракет появилось в Сети
Система ПВО сработала над городом утром 6 марта. Тогда сбили три украинские ракеты. Фото одной из них опубликовали в Telegram-канале «Военный осведомитель».
8 марта 2023, 09:03
Февраль 2023
ПВО сбила ракету над Белгородской областью
Система ПВО сработала в Ивнянском районе, сообщил Вячеслав Гладков. Последствия на земле уточняются.
15 февраля 2023, 20:17
Январь 2023
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью
23 января 2023, 10:14

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