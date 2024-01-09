Система ПВО сбила украинский реактивный снаряд и дрон над Белгородской областью

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили один украинский снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Это произошло около 19:30.
Над каким именно населённым пунктом оказались объекты, неизвестно. Информация о каких-либо повреждениях и пострадавших не поступала.
Напомним, что сегодня два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Произошёл пожар, его оперативно локализовали. Пострадали три человека. Ещё один БПЛА рухнул на нежилой объект в районе посёлка Малая Саханка.