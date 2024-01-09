Система ПВО сбила украинский реактивный снаряд и дрон над Белгородской областью

Напомним, что сегодня два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Произошёл пожар, его оперативно локализовали. Пострадали три человека. Ещё один БПЛА рухнул на нежилой объект в районе посёлка Малая Саханка.