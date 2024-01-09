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Published Сегодня, 19:36

Modified Сегодня, 19:41

Updated Сегодня, 19:41

Система ПВО сбила украинский реактивный снаряд и дрон над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинский реактивный снаряд и дрон над Белгородской областью

9 января 2024, 19:36
Фото: Midjourney
Попытка совершить атаку была пресечена около 19:30 9 января, сообщает Минобороны РФ.

Над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили один украинский снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Это произошло около 19:30.

Над каким именно населённым пунктом оказались объекты, неизвестно. Информация о каких-либо повреждениях и пострадавших не поступала.

Напомним, что сегодня два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Произошёл пожар, его оперативно локализовали. Пострадали три человека. Ещё один БПЛА рухнул на нежилой объект в районе посёлка Малая Саханка.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#Минобороны#Атака ВСУ#РСЗО
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