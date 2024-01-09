Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Экспертизу повреждённых авто при обстрелах Белгорода проведут до 15 января

Экспертизу повреждённых авто при обстрелах Белгорода проведут до 15 января

9 января 2024, 18:31
Фото: 1MI
В настоящий момент экспертизу провели уже по 70 машинам. Подробности рассказал Вячеслав Гладков во время вечернего эфира.

Во время эфира белгородка поинтересовалась, существует ли очерёдность обследования повреждённых машин: «Муж попал под обстрел 30 декабря, машина не на ходу. Экспертиза не проведена. Когда её ждать?».

По словам Вячеслава Гладкова, с 29 декабря по сегодняшний день пострадало около 600 автомобилей. По 70 машинам экспертизу уже провели.

Напомню, что у нас были новогодние праздники, если их можно назвать новогодними. Очень много людей находились в отпусках на других территориях, поэтому провести быстро всё физически было невозможно. По 70 авто мы уже провели экспертизу. Впереди ещё большой объём, но в плане эту работу провести до 15 января. Около 70 авто оплачиваем завтра по городу Белгороду. Полностью выполнили заявку проведённой экспертизы по Белгородскому району, сегодня оплатили.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
Атака ВСУ: осколками ранило трёх белгородцев, выбиты окна в домах и повреждены автоРемонтировать нельзя, ездить можно: что делать с пострадавшим авто в Белгороде?Уже больше 500: в Белгорде назвали число повреждённых взрывами машин
#Белгородская область#Автомобили#Ремонт#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Экспертиза#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Крупные торговые центры после трагедий в Белгороде будут работать по-новому
Сегодня, 14:21
Не пустили в «Сити Молл» и «Ленту»: жалобы белгородцев, попавших под ракетный обстрел
Сегодня, 11:36
«Хохольские» — по 150, а есть дешевле? Сколько стоят яйца в Белгороде в начале года
Сегодня, 14:37
Из Белгорода на Чукотку: в правительстве опустело кресло замминистра по строительству
Сегодня, 13:26
Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?
Сегодня, 13:49
Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади
Сегодня, 12:50