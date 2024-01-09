Экспертизу повреждённых авто при обстрелах Белгорода проведут до 15 января

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Во время эфира белгородка поинтересовалась, существует ли очерёдность обследования повреждённых машин: «Муж попал под обстрел 30 декабря, машина не на ходу. Экспертиза не проведена. Когда её ждать?».
По словам Вячеслава Гладкова, с 29 декабря по сегодняшний день пострадало около 600 автомобилей. По 70 машинам экспертизу уже провели.
Напомню, что у нас были новогодние праздники, если их можно назвать новогодними. Очень много людей находились в отпусках на других территориях, поэтому провести быстро всё физически было невозможно. По 70 авто мы уже провели экспертизу. Впереди ещё большой объём, но в плане эту работу провести до 15 января. Около 70 авто оплачиваем завтра по городу Белгороду. Полностью выполнили заявку проведённой экспертизы по Белгородскому району, сегодня оплатили.
Вячеслав Гладков