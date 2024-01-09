Уже больше 500: в Белгорде назвали число повреждённых взрывами машин

Напомним, что вчера вечером в Белгороде из-за обстрелов разрушения зафиксированы в трёх многоквартирных домах и одном частном доме — разбиты окна. Также три автомобиля в городе и районе повреждены осколками. На парковке предприятия горели четыре грузовых автомобиля. В районе также пострадала крыша у одного из частных домов, но более подробная информация находится на этапе уточнения.