Уже больше 500: в Белгорде назвали число повреждённых взрывами машин

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:03
Пострадавших автомобилей в Белгороде с 29 декабря насчитывается 549 единиц без учёта двух пострадавших вчера, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. Оценка проведена по 68 автомобилям, пакеты документов также подготовлены. На сегодня осмотрено 300 транспортных средств. Оценку авто завершат до 15 января, по предварительному плану работ.
Напомним, что вчера вечером в Белгороде из-за обстрелов разрушения зафиксированы в трёх многоквартирных домах и одном частном доме — разбиты окна. Также три автомобиля в городе и районе повреждены осколками. На парковке предприятия горели четыре грузовых автомобиля. В районе также пострадала крыша у одного из частных домов, но более подробная информация находится на этапе уточнения.