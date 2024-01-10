Стало известно о новых повреждениях после работы ПВО под Белгородом

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Губернатор Вячеслав Гладков поделился ежедневной сводкой обстрелов Белгородской области. В результате работы ПВО по состоянию на 10 января в Белгородском районе зафиксированы новые разрушения.
В Разумном пострадали шесть частных домов, гараж и 11 авто. В Тавровском сельском поселении повреждены один дом и гараж, в Северном — один автомобиль.
Также в Белгородском районе накануне ВСУ атаковали Красный Хутор и Устинку. Противник сбросил в сёлах семь боеприпасов с беспилотников. По Устинке выпустили четыре артиллерийских снаряда. Без последствий.
По Валуйкам ВСУ пытались ударить одним снарядом из РСЗО, однако его сбила система ПВО. В округе под атаку беспилотника попал хутор Ромашовка. Пострадавших и разрушений нет.
По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили 19 гранатомётных выстрелов. Населённый пункт атаковали с помощью шести миномётных снарядов. Без последствий.
В Грайворонском горокруге в районе села Дорогощь сбили БПЛА самолётного типа. Окраину Сподарюшино атаковали дроном-камикадзе. По окраине Козинки выпустили один миномётный снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Краснояружском районе было 11 прилётов по окраине Прилесья. В Шебекинском горокруге по Белянке и Терезовке выпустили пять миномётных снарядов. В результате обстрелов разрушений не зафиксировали, жители не пострадали.