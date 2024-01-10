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Обстрел

Стало известно о новых повреждениях после работы ПВО под Белгородом

10 января 2024, 08:49
Фото: 1MI
Обстрел

Шесть районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ

По состоянию на 10 января разрушения после работы ПВО зафиксировали в Разумном, Тавровском сельском поселении и Северном. Повреждения получили дома, автомобили и гаражи. Об обстрелах региона 9 января рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков поделился ежедневной сводкой обстрелов Белгородской области. В результате работы ПВО по состоянию на 10 января в Белгородском районе зафиксированы новые разрушения.

В Разумном пострадали шесть частных домов, гараж и 11 авто. В Тавровском сельском поселении повреждены один дом и гараж, в Северном — один автомобиль.

Также в Белгородском районе накануне ВСУ атаковали Красный Хутор и Устинку. Противник сбросил в сёлах семь боеприпасов с беспилотников. По Устинке выпустили четыре артиллерийских снаряда. Без последствий.

По Валуйкам ВСУ пытались ударить одним снарядом из РСЗО, однако его сбила система ПВО. В округе под атаку беспилотника попал хутор Ромашовка. Пострадавших и разрушений нет.

По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили 19 гранатомётных выстрелов. Населённый пункт атаковали с помощью шести миномётных снарядов. Без последствий.

В Грайворонском горокруге в районе села Дорогощь сбили БПЛА самолётного типа. Окраину Сподарюшино атаковали дроном-камикадзе. По окраине Козинки выпустили один миномётный снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Краснояружском районе было 11 прилётов по окраине Прилесья. В Шебекинском горокруге по Белянке и Терезовке выпустили пять миномётных снарядов. В результате обстрелов разрушений не зафиксировали, жители не пострадали.

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