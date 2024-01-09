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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Ракетную опасность объявили в городе Валуйки Белгородской области

Ракетная опасность в Валуйках: жителей просят не подходить к окнам и оставаться дома

9 января 2024, 16:39
Фото: Bel.ru

Ракетную опасность объявили в городе Валуйки Белгородской области

Об опасности предупреждает МЧС. Сообщение поступило 9 января в районе 19:14 часов.
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МЧС

Вечером 9 января в городе Валуйки Белгородской области объявили ракетную опасность. Уведомления разослали МЧС. Местных жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее ракетную опасность объявили также в посёлке Уразово Валуйского горокруга. В 18:12 МЧС сообщило об отмене ракетной опасности.

Напомним, что вечером 8 января ракетная опасность была объявлена в Белгороде. На подлёте к городу были сбиты десять воздушных целей. Три человека были ранены.

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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Белгород#Алина Харина#Валуйский горокруг#РСЧС#Ракетная опасность
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