Ракетная опасность в Валуйках: жителей просят не подходить к окнам и оставаться дома

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Вечером 9 января в городе Валуйки Белгородской области объявили ракетную опасность. Уведомления разослали МЧС. Местных жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее ракетную опасность объявили также в посёлке Уразово Валуйского горокруга. В 18:12 МЧС сообщило об отмене ракетной опасности.
Напомним, что вечером 8 января ракетная опасность была объявлена в Белгороде. На подлёте к городу были сбиты десять воздушных целей. Три человека были ранены.