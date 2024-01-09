Вновь работа ПВО в приграничье: жителей просят сохранять спокойствие

Неспокойная обстановка сохраняется и в Белгородской области. Вечером 8 января над столицей и Белгородским районом сработала система ПВО. На подлёте к городу сбито 10 воздушных целей. Ранены три человека — женщина и двое мужчин. Их состояние на утро 9 января оценивали как стабильно тяжёлое, пациенты оставались в реанимации. В результате падения обломков есть разрушения в частных домах и квартирах, повреждения в автомобилях.