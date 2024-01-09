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Published Сегодня, 12:19

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В Курске сработала система ПВО

Вновь работа ПВО в приграничье: жителей просят сохранять спокойствие

9 января 2024, 12:19
Фото: 1MI

В Курске сработала система ПВО

Громко в столице соседнего региона было 9 января. Горожан попросили сохранять спокойствие, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта. О том есть ли последствия, пока неизвестно.
Сюжет
Пво

Днём 9 января над Курском сработала система ПВО. Есть ли последствия, пока неизвестно.

«Прошу жителей сохранять спокойствие!» — обратился к курянам губернатор Роман Старовойт.

Дополнение: в 15:26 губернатор соседнего региона уточнил, что над Курском сбили три беспилотника самолётного типа. Ещё один дрон ликвидировали над Курчатовским районом. Вместе с тем при обстреле курского села Горналь погибла женщина, повреждения есть в двух домах.

Всего с начала спецоперации Курскую область обстреляли 1906 раз. Такую статистику утром 9 января привёл Старовойт. За прошедший день соседний регион атаковали дважды, а за восемь дней 2024 года — 41 раз.

Восемь курян с момента начала боевых действий погибли. Всего насчитывается 68 раненых мирных жителей.

Неспокойная обстановка сохраняется и в Белгородской области. Вечером 8 января над столицей и Белгородским районом сработала система ПВО. На подлёте к городу сбито 10 воздушных целей. Ранены три человека — женщина и двое мужчин. Их состояние на утро 9 января оценивали как стабильно тяжёлое, пациенты оставались в реанимации. В результате падения обломков есть разрушения в частных домах и квартирах, повреждения в автомобилях.

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#Происшествия#Пво#Курск#Черноземье#Инна Рогова#Белгород#Роман Старовойт#СВО#Атака ВСУ#Работа ПВО
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