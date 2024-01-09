Медики оценили состояние троих раненных при обстреле Белгорода 8 января

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
Белгородцев, пострадавших при атаке на город вечером 8 января, прооперировали. Сейчас они находятся в реанимации. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильно тяжёлое.
При обстреле Белгорода пострадали три человека. Женщину доставили в больницу с осколочными ранениями спины. Один мужчина получил осколочное ранение груди, спины, предплечья, другого ранило в грудь и руку.
Масштаб разрушений от разлетевшихся после работы ПВО осколков уточняется. Утром в микрорайонах пройдёт подомовой обход.
По состоянию на вечер 8 января было известно о выбитых окнах в квартирах двух МКД и одном частном доме. Помимо этого, осколками повреждено три машины, на стоянке предприятия горели четыре грузовика.
Обстрел Белгорода и Белгородского района начался в районе 21:30. Раздалось несколько взрывов, после чего включили сирену ракетной опасности. Спустя время стало известно, что на подлёте к городу ПВО сбила десять воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что уничтожены реактивные снаряды РСЗО RM-70 «Вампир».