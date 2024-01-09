Медики оценили состояние троих раненных при обстреле Белгорода 8 января

Обстрел Белгорода и Белгородского района начался в районе 21:30. Раздалось несколько взрывов, после чего включили сирену ракетной опасности. Спустя время стало известно, что на подлёте к городу ПВО сбила десять воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что уничтожены реактивные снаряды РСЗО RM-70 «Вампир».