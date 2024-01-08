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Восстановительные работы

С конца декабря в Белгороде из-за обстрелов пострадало более 900 жилых помещений

8 января 2024, 15:28
Фото: 1MI
Восстановительные работы

В Белгороде продолжается восстановление более 900 жилых помещений после атак ВСУ

По ходу восстановительных работ в Белгороде провели оперсовещание. С конца декабря число пострадавших жилых помещений города превысило несколько сотен. Большая часть объектов будет сдана к 10 февраля, один — к 10 января. Половина окон и балконов уже застеклены. 46 квартирам нужна внутренняя отделка.
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ЖКХ

Как стало известно, с 29 декабря в Белгороде пострадало 944 жилых помещения, среди которых 82 многоквартирных дома. Так, повреждения зафиксированы среди 812 квартир и 132 частных домов. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Согласно итогам оперсовещания по восстановительным работам, на сегодня застеклено более половины окон и балконов из 4180 м². Это 2220 м². Также сообщается, что за восстановление кровель отвечает заместитель губернатора Белгородской области Сергей Довгалюк. Подобные повреждения имеются в четырёх МКД Белгорода на площади в 2,4 тысячи м². Работы в одном из домов окончатся к 10 января, в оставшихся трёх — к 1 февраля.

Внутренняя отделка повреждена в 46 квартирах. В основном пострадали потолки и стены. Одна из квартир на данный момент восстановлена. Также в некоторых квартирах требуется замена дверей и полов. Замеры произведены во всех квартирах, собственники которых находятся на месте. За данные работы отвечает Сергей Ботвиньев, министр ЖКХ. В деле задействовано девять подрядных организаций.

Восстановлением административных и соцобъектов в Белгороде занимается региональное министерство строительства. В одном из корпусов школы №24 идёт установка арочных окон, в медицинском колледже заменяют фасадную плитку. Работы на ряде объектов завершатся к 10 января, за исключением лицея №9, центра народного творчества и фасада ВГТРК, в которых восстановление является более сложным.

Восстановление повреждённых объектов продолжается в Шебекино, Новой Таволжанке, Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах. Больше всего пострадали Шебекино и Новая Таволжанка. Среди сложностей в работе — отсутствие собственников домов и квартир.

«Поэтому моё главное требование — ускорять процесс восстановления, без потери качества увеличивать объёмы выполняемых работ. Конечно, были объективные сложности. В первую очередь, это закрытые квартиры. Многие жители разъехались на новогодние каникулы. Но уже завтра начинается рабочая неделя, и, я повторюсь, все работы должны быть завершены в максимально сжатые сроки, с хорошим качеством».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Напомним, что более трёх сотен белгородцев покинули свои дома из-за продолжающихся обстрелов. Сейчас они находятся в ПВР Старого Оскола, Губкина и Корочанского района.

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