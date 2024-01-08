С конца декабря в Белгороде из-за обстрелов пострадало более 900 жилых помещений

Внутренняя отделка повреждена в 46 квартирах. В основном пострадали потолки и стены. Одна из квартир на данный момент восстановлена. Также в некоторых квартирах требуется замена дверей и полов. Замеры произведены во всех квартирах, собственники которых находятся на месте. За данные работы отвечает Сергей Ботвиньев, министр ЖКХ. В деле задействовано девять подрядных организаций.

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Восстановлением административных и соцобъектов в Белгороде занимается региональное министерство строительства. В одном из корпусов школы №24 идёт установка арочных окон, в медицинском колледже заменяют фасадную плитку. Работы на ряде объектов завершатся к 10 января, за исключением лицея №9, центра народного творчества и фасада ВГТРК, в которых восстановление является более сложным.

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Восстановление повреждённых объектов продолжается в Шебекино, Новой Таволжанке, Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах. Больше всего пострадали Шебекино и Новая Таволжанка. Среди сложностей в работе — отсутствие собственников домов и квартир.