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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Киркоров пообещал отдать свой гонорар пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода

Киркоров пообещал отдать свой гонорар пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода

8 января 2024, 09:44
Фото: видео Киркорова с извинениями за «голую вечеринку»
О своём решении народный артист РФ сообщил в своих социальных сетях.

Народный артист РФ Филипп Киркоров осудил обстрел ВСУ Белгорода 30 декабря и пообещал направить свой гонорар пострадавшим в тот день белгородцам. Напомним, что из-за попадания обломков снаряда в центр города погибли 25 человек. В списке есть дети.

Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода.
Филипп Киркоров

В конце 2023 года Киркоров попал в скандал из-за участия в так называемой «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Артист записал видео с извинениями и заявил, что он «патриот своей страны, осознавший совершённую ошибку», и что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь».

Другие звёзды, также посетившие вечеринку, позже высказались о ситуации в Белгороде. Свои соболезнования выразили сама Ивлеева, Ксения Собчак, Дмитрий Билан.

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#Белгородская область#Скандал#Филипп киркоров#Соболезнования#Белгород#ВСУ#Артем Черненко#Террористическая атака#Анастасия Ивлеева#Голая вечеринка
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