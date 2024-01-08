Киркоров пообещал отдать свой гонорар пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода

В конце 2023 года Киркоров попал в скандал из-за участия в так называемой «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Артист записал видео с извинениями и заявил, что он «патриот своей страны, осознавший совершённую ошибку», и что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь».