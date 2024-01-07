Истории пострадавших и спасавших: обстрел Белгорода 30 декабря глазами очевидцев

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода реактивными снарядами с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 25 человек, включая четверых детей. Ещё 109 белгородцев получили ранения. На данный момент известны имена 24 погибших из 25.
Гладков назвал произошедшее в Белгороде самыми тяжёлыми последствиями обстрелов ВСУ за последние два года. Позже подробности произошедшего стали рассказывать мирные жители, которые выжили и стали свидетелями трагедии.
Первую историю произошедшего рассказала женщина, на глазах которой погибла сотрудница спортцентра «Динамо». Жительница ждала детей с тренировки, когда начался обстрел. Она забежала в тренерскую комнату и закрыла собой двух девочек-гимнасток.
Однако тренеру Свете не повезло: в момент обстрела она уже была на улице. Её попаданием осколка прямо в голову убило на месте. Ранеными оказались ещё несколько детей и водитель.
Воспоминаниями поделились и пострадавшие жители. Любовь приехала из Корочи, чтобы попасть на приём к стоматологу. В момент атаки она проходила по застеклённому коридору стоматологии, когда оказалась ранена осколком в руку. Ей, как и другим, помогла женщина, которая посадила всех раненых в личный автомобиль и увезла с места происшествия. Потом их передали сотрудникам МЧС.
Виктория в этот день вышла в магазин. О том, что происходит, она догадалась не сразу. Ей заложило уши и ранило ногу, но рану она заметила только после того, как ей об этом сказала незнакомая женщина. Помочь ей смогли сотрудники скорой помощи.
Инкассатор Михаил работал, когда рядом с машиной упал кассетный боеприпас. Он выбил дверь автомобиля, а мужчина получил осколочное ранение под рёбрами. Художника Александра в момент обстрела отбросило взрывной волной, но он и его мать сумели выжить — им помогли в магазине одежды.
О произошедшем рассказали и актёры драмтеатра им. Щепкина Наталья Ткаченко и Виталий Чикалов. Когда начался обстрел, они показывали детский спектакль. Но его пришлось прервать и спустить всех зрителей в цокольное помещение.
По словам фельдшера станции скорой помощи Инны Козловой, в момент трагедии она была дома и готовилась к Новому году. Когда же она узнала о произошедшем, решила незамедлительно ехать на работу, чтобы помогать пострадавшим. Там она увидела ужасную картину: в военном госпитале было много раненых людей и просто жителей, которые искали среди пострадавших своих родственников.
Медбрат приёмного отделения горбольницы №2 Максим Тепляков тоже был дома в центре города, когда начался обстрел. После приезда медиков он решил присоединиться к оказанию помощи. По его мнению, помощь врачи оказали без лишней суеты.
А медсестра отделения травматологии ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Елена Шпаковская узнала об обстреле города, когда ехала на работу. В медучреждение поступило много детей с огнестрельными ранениями, но врачи сумели прооперировать всех пострадавших. Старшая медсестра Татьяна Пономарёва видела многих людей, которые пытались дозвониться до своих родственников, чтобы узнать, пострадали ли они.
Главврач детской областной больницы Ирина Кизилова рассказала, что медсестра перевязочной ЛОР-отделения детской областной больницы Майя Жаркова погибла 30 декабря. В этот день медик и её подруга прикрыли от осколков внука второй женщины. Мальчик выжил, но две белгородки — скончались.
Хирург Наталья Петрикова и детский хирург Дмитрий Багрянцев после произошедшего выехали из дома сразу в больницы, чтобы спасти пострадавших. В это время эмоции медиков ушли на второй план. Фельдшер Владимир Максимов сообщил, что раненых начали привозить в Центральную подстанцию сами жители: так, медикам удалось оказать помощь мальчику с большой раной в области спины.
Заведующий первым хирургическим отделением Александр Бабенко рассказал, что в день трагедии всем белгородским врачам фактически пришлось учиться заново работать.
Возле «Маяка» в момент обстрела оказался участник территориальной самообороны Денис Алпеев, который смог спасти пятерых человек, накладывая им жгуты и повязки. В этом ему помогала другая участница самообороны — Гузель Артюхова, мать двоих детей.
Спасатель поисково-спасательного отряда управления ГО ЧС Белгорода Михаил Разиньков подъезжал к Преображенскому собору, когда произошли первые взрывы. Он решил бросить свой автомобиль и сразу начать помогать пострадавшим: женщину спасатель переместил в безопасное место, а ребёнка понёс к бригаде скорой помощи. Однако его спасти не удалось — тот скончался по пути в больницу.
Михаил помог ещё двум женщинам: одной наложил жгут на ногу, второй — сделал массаж сердца. Также он помог отнести 15-летнюю девочку к медикам.
Спасатели Иван Куртов и Вячеслав Голубцов в этот день дежурили на Соборной площади. После произошедшего взрыва мужчины сразу начали уводить жителей в укрытия и оказывать помощь раненым. Уехать с места происшествия спасатели смогли только после девяти часов вечера.
Последствия обстрела на протяжении всей ночи помогал убирать водитель ЭДС-1 Алексей Капустин.