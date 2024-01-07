Истории пострадавших и спасавших: обстрел Белгорода 30 декабря глазами очевидцев

Виктория в этот день вышла в магазин. О том, что происходит, она догадалась не сразу. Ей заложило уши и ранило ногу, но рану она заметила только после того, как ей об этом сказала незнакомая женщина. Помочь ей смогли сотрудники скорой помощи.