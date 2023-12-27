«Шабаш во время СВО»: каких звёзд осудили после полуголой вечеринки Ивлеевой?

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Многие телеканалы, рекламные агентства и компании перестали сотрудничать с блогером Анастасией Ивлеевой после скандальной вечеринки со звёздами, где нужно было прийти почти голым, пишут «Новые известия». Под негативное влияние попали и другие звёзды, побывавшие на мероприятии: Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Глюкоза и Анна Asti.
Многие артисты и блогеры извинились за участие в этой вечеринке, а Анастасия Ивлеева пообещала, что все вырученные деньги от продаж билетов направят на благотворительность. Блогер также отметила, что вечеринка проходила два дня: первый день, видео с которого гуляли по Сети, был закрытый, зато второй проводился в соответствии с законами и правилами проведения массовых мероприятий.
Из-за скандального мероприятия в новогоднем эфире не появится Филипп Киркоров: ему объявили бойкот, поэтому удаляют из программы все ранее записанные его выступления. Сам же Киркоров сообщил, что якобы посетил вечеринку только из-за данного Ивлеевой обещания и вскоре уехал оттуда.
Некоторые общественные движения также обратились в ведомства с просьбой проверить вечеринку на экстремизм, пропаганду наркотиков, разврата и ЛГБТ*. Ивлееву же могут проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах, поскольку на мероприятии на ней было украшение за 23 млн рублей, а у Киркорова — отобрать звание народного артиста России.
При этом депутат Госдумы Виталий Милонов предложил простить блогера, которая уже «всё осознала», а общественный деятель Екатерина Мизулина верит, что полиция возбудит уголовное дело на Ивлееву за «устроенный шабаш во время СВО». По словам Мизулиной, ФНС 26 декабря начала налоговую проверку блогера.
* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ.