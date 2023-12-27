«Шабаш во время СВО»: каких звёзд осудили после полуголой вечеринки Ивлеевой?

Многие артисты и блогеры извинились за участие в этой вечеринке, а Анастасия Ивлеева пообещала, что все вырученные деньги от продаж билетов направят на благотворительность. Блогер также отметила, что вечеринка проходила два дня: первый день, видео с которого гуляли по Сети, был закрытый, зато второй проводился в соответствии с законами и правилами проведения массовых мероприятий.