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Кадр из шоу «Вечерний Ургант»

«Шабаш во время СВО»: каких звёзд осудили после полуголой вечеринки Ивлеевой?

27 декабря 2023, 09:19
Фото: личная страница Анастасии Ивлеевой в соцсети
Кадр из шоу «Вечерний Ургант»

Налоговики проверят Ивлееву на фоне истории с полуголой вечеринкой

Вечеринка с дресс-кодом almost naked (почти голый) прошла в четверг, 21 декабря, в московском клубе «Мутабор». Туда были приглашены многие актёры, певцы и блогеры. Общественность возмутили кадры с мероприятия, поэтому есть риск возбуждения уголовного дела и потери работы для некоторых звёзд.

Многие телеканалы, рекламные агентства и компании перестали сотрудничать с блогером Анастасией Ивлеевой после скандальной вечеринки со звёздами, где нужно было прийти почти голым, пишут «Новые известия». Под негативное влияние попали и другие звёзды, побывавшие на мероприятии: Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Глюкоза и Анна Asti.

Многие артисты и блогеры извинились за участие в этой вечеринке, а Анастасия Ивлеева пообещала, что все вырученные деньги от продаж билетов направят на благотворительность. Блогер также отметила, что вечеринка проходила два дня: первый день, видео с которого гуляли по Сети, был закрытый, зато второй проводился в соответствии с законами и правилами проведения массовых мероприятий.

Из-за скандального мероприятия в новогоднем эфире не появится Филипп Киркоров: ему объявили бойкот, поэтому удаляют из программы все ранее записанные его выступления. Сам же Киркоров сообщил, что якобы посетил вечеринку только из-за данного Ивлеевой обещания и вскоре уехал оттуда.

Некоторые общественные движения также обратились в ведомства с просьбой проверить вечеринку на экстремизм, пропаганду наркотиков, разврата и ЛГБТ*. Ивлееву же могут проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах, поскольку на мероприятии на ней было украшение за 23 млн рублей, а у Киркорова — отобрать звание народного артиста России.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов предложил простить блогера, которая уже «всё осознала», а общественный деятель Екатерина Мизулина верит, что полиция возбудит уголовное дело на Ивлееву за «устроенный шабаш во время СВО». По словам Мизулиной, ФНС 26 декабря начала налоговую проверку блогера.

* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

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#Происшествия#Скандал#Россия#Филипп киркоров#Вечеринка#Александра Склярова#Анастасия Ивлеева
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