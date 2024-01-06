Знаменитости с «голой» вечеринки Ивлеевой отреагировали на удары по Белгороду

Стоит отметить, что далеко не все знаменитости, принимавшие участие в откровенной вечеринке в московском клубе Мутабор, попали в поле зрения СМИ. Между тем, как пишут «Известия», там было много других именитых гостей. В списке приглашенных обнаружили сразу несколько блогеров-миллионников — Сашу Спилберг, Ксению Бородину, Дилару Зинатуллину, Карину Карамбейби и других. Также в нем оказались Алена Водонаева, Михаил Барышников, Мальбэк и рэпер T-Killah.