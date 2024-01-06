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Posted Вчера, 22:55

Published Вчера, 22:55

Modified Вчера, 22:57

Updated Вчера, 22:57

Знаменитости с «голой» вечеринки Ивлеевой отреагировали на удары по Белгороду

Знаменитости с «голой» вечеринки Ивлеевой отреагировали на удары по Белгороду

5 января 2024, 22:55
Фото: Соцсети
Кто из «звезд», замеченных на скандальной вечеринке, и как отреагировал на обстрел города со стороны ВСУ — в материале Бел.ru.
Сюжет
Обстрел

Организатор вечеринки, блогерша Анастасия Ивлеева отреагировала на атаку ВСУ по Белгороду чуть ли не в первых рядах.

«Белгород. Дети. Мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала она с своем Telegram-канале.

Впрочем, в ее искренность поверили далеко не все.

«Она сейчас использует трагедию в Белгороде, чтобы обелиться и спасти деньги. Ее канал в Telegram создан в 2019 году и там ни разу не было упоминаний про обстрелы Донецка, Луганска или Белгорода. Ивлеевой надо жертвовать 1 млрд пострадавшим, чтобы спастись. Для нее — копейки, одних налогов в прошлом году не заплатила на 130 млн», — отреагировал на запись блогерши политолог Алексей Ярошенко.

Тем не менее, соболезнования также выразил другой участник вечеринки — певец Дмитрий Билан.

«Настроения нет от слова совсем. Мысли вообще о другом, и уже невозможно держать эту боль внутри. Новый год, дети, мирные жители. Белгород, я с вами. Примите мои соболезнования, — написал Билан в своем Instagram (запрещен в РФ).

В стороне не осталась и журналистка Ксения Собчак. Комментируя удары ВСУ по Белгороду, она заметила, что украинские военные целенаправленно били по мирным жителям.

«Смотрю на то, что происходит в Белгороде, и слезы в глазах. Целенаправленный удар по мирным людям. Нет слов, — написала она в своем Telegram-канале. За происходящим в городе админы канала продолжали следить и в последующие дни, но лично Собчак никаких заявлений на этот счет уже не делала.

А вот Telegram-канал другой участницы вечеринки — певицы украинского происхождения Анны Asti не обновлялся аж с 24 декабря. Ранее появилась информация, что ее могут лишить российского гражданства, так что она, судя по всему, решила, как говорится, пока залечь на дно.

Фото: Скриншот ТГ-канала Анны Asti

На произошедшее в Белгороде публично также не отреагировали певцы Филипп Киркоров и Лолита Милявская.

Стоит отметить, что далеко не все знаменитости, принимавшие участие в откровенной вечеринке в московском клубе Мутабор, попали в поле зрения СМИ. Между тем, как пишут «Известия», там было много других именитых гостей. В списке приглашенных обнаружили сразу несколько блогеров-миллионников — Сашу Спилберг, Ксению Бородину, Дилару Зинатуллину, Карину Карамбейби и других. Также в нем оказались Алена Водонаева, Михаил Барышников, Мальбэк и рэпер T-Killah.

И пока главные лица скандального мероприятия подвергаются общественной порке и теряют в доходах, остальные, за редким исключением, продолжают жить, как ни в чем не бывало, и обстрелы российских городов никак не омрачают их светскую жизнь.

Блогер Водонаева оказалась едва ли не единственной, кто эмоционально, но, кажется, искренне отреагировал на трагедию в Белгороде.

«Белгород. Какой ПЦ!», — написала Водонаева в своем Telegram-канале. Впрочем, в ее канале всегда находится место для резонансных общественных и политических новостей.

Телеведущая Ксения Бородина публиковала 31 декабря лишь семейное фото с поздравлениями к своим подписчикам с Новым годом, а 2 января выложила такой веселый пост.

Фото: Скриншот ТГ-канала Ксении Бородиной

Между тем, на ее страницу в Instagram (запрещен в РФ) подписан 21 млн человек, а ее Telegram-канал читает больше 900 тысяч.

А «звезда» видеохостинга YouTube Карина Карамбейби с количеством подписчиков около 4 млн человек и вовсе не появлялась в Telegram после 31 декабря.

Тем временем, накал вокруг «голой вечеринки» в СМИ и блогосфере не спадает, так что, как сообщает Telegram-канал «Небожена», Ивлеева решила покинуть Россию, но только на время, переехав жить в Дубай. По его данным, именно там блогерша планирует «пересидеть скандал и вернуться (в страну) через несколько месяцев».

Напомним, с 29 декабря территория Белгорода и Белгородского района неоднократно подвергалась массированным атакам ВСУ. 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 24 ракеты РСЗО «Ольха», все они были сбиты российскими средствами ПВО.

Утром 3 января Минобороны сообщило об уничтожении еще шести ракет «Точка-У» и шести ракет «Ольха» над Белгородской областью.

Поздно вечером 4 января средствами ПВО были уничтожены 10 ракет над Белгородской областью. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины. По данным главы области, в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

5 января Гладков заявил, что жители, которые переживают за свою безопасность из-за непростой ситуации в Белгороде, могут выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах области, им будет оказана помощь.

В этот же день мэрия Белгорода сообщила об угрозе ракетной опасности в городе.

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