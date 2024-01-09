В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после вечерней атаки ВСУ

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Над Белгородом система ПВО вечером 8 января сбила десять воздушных целей. Обошлось без пострадавших, однако в четырёх квартирах четырёх МКД и двух частных домах выбило окна. Повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод.
Система ПВО сработала и в Белгородском районе — воздушные цели сбили на подлёте к областному центру. В результате падения обломков пострадали трое белгородцев. У женщины осколочное ранение спины, у одного мужчины зафиксировали осколочные ранения груди, спины и предплечья, у второго — осколочные ранения груди и руки. Пострадавшие белгородцы находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Раненых прооперировали.
Кроме этого, из-за падения обломков пострадали пять частных домов и 11 авто в Разумном, один частный дом, три машины и линия электропередачи — в Дубовском сельском поселении. В Стрелецком, Тавровском и Крутологском сельских поселениях повреждены многоквартирный дом, гараж и автомобиль соответственно.
В настоящий момент оперативные службы продолжают обход территорий.