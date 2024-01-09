В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после вечерней атаки ВСУ

Система ПВО сработала и в Белгородском районе — воздушные цели сбили на подлёте к областному центру. В результате падения обломков пострадали трое белгородцев. У женщины осколочное ранение спины, у одного мужчины зафиксировали осколочные ранения груди, спины и предплечья, у второго — осколочные ранения груди и руки. Пострадавшие белгородцы находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Раненых прооперировали.