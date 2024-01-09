Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Разбитое окно

В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после вечерней атаки ВСУ

9 января 2024, 07:48
Фото: 1MI
Разбитое окно

Квартиры и частные дома, авто и газопровод пострадали при атаке на Белгород

Вчера, 8 января, в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В результате падения осколков зафиксировали повреждения. Несколько человек пострадали. Подробности сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Над Белгородом система ПВО вечером 8 января сбила десять воздушных целей. Обошлось без пострадавших, однако в четырёх квартирах четырёх МКД и двух частных домах выбило окна. Повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод.

Система ПВО сработала и в Белгородском районе — воздушные цели сбили на подлёте к областному центру. В результате падения обломков пострадали трое белгородцев. У женщины осколочное ранение спины, у одного мужчины зафиксировали осколочные ранения груди, спины и предплечья, у второго — осколочные ранения груди и руки. Пострадавшие белгородцы находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Раненых прооперировали.

Кроме этого, из-за падения обломков пострадали пять частных домов и 11 авто в Разумном, один частный дом, три машины и линия электропередачи — в Дубовском сельском поселении. В Стрелецком, Тавровском и Крутологском сельских поселениях повреждены многоквартирный дом, гараж и автомобиль соответственно.

В настоящий момент оперативные службы продолжают обход территорий.

Медики оценили состояние троих раненных при обстреле Белгорода 8 января
Узнать подробнее
Читайте также:
Выбило окна в квартире, пострадал гараж: последствия работы ПВО под БелгородомВ Белгородском районе сработала система ПВО: военные сбили одну воздушную цель«Готов понести наказание»: белгородец извинился за съёмку работы ПВО
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Работа ПВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
В Кремле ответили, почему ВСУ усилили удары по Белгороду
Сегодня, 10:04
Названы регионы, в которые увезут белгородских детей
Сегодня, 06:34
Ракетная опасность — подъезды открываются: Гладков дал поручения по доступу в укрытия
Сегодня, 06:37
Вышла выбросить мусор и не вернулась: что известно о гибели женщины при атаке ВСУ
Сегодня, 09:21
«Это сплочённый народ»: медик рассказал, как белгородцы спасали раненых 30 декабря
Сегодня, 09:07