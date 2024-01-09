Не пустили в «Сити Молл» и «Ленту»: жалобы белгородцев, попавших под ракетный обстрел

Жалоб такого масштаба больше от белгородцев не поступало. Есть вероятность, что случаев с недопуском в укрытия было больше. В пользу этого аргумента говорит комментарий Марии Сергеевой. Женщина ответила упомянутой выше Елене Ачкасовой, что её 8 января также «пытались выгнать из заправки „Роснефть“».