Не пустили в «Сити Молл» и «Ленту»: жалобы белгородцев, попавших под ракетный обстрел

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Несколько человек пожаловались вчера вечером и сегодня утром на работу охранников в торговом центре «Сити Молл». По словам белгородцев, во время ракетного обстрела их выгоняли на улицу. Общение с одним из сотрудников службы безопасности центра попало на видео.
— Почему вы не пускаете нас, скажите пожалуйста?
— Тревога идёт. Уберите телефон.
— Вы нас выгоняете из торгового центра?
— Не выгоняю. Идите в «Мебель Хаус».
— Там закрыто!
На этих же охранников позже пожаловалась ещё одна местная жительница:
Вчера во время обстрела также находились с детьми в «Сити Молле». Согласно громкоговорителю, безопасное место — белое крыло. Так вот: дети возрастом 11 лет хотели спуститься вниз в мебельный, а этот охранник не пустил! Когда увидел взрослых, то сказал — «проходите».
Женщина утверждает, что охранник угрожал ей выбить телефон из рук и вёл себя «неадекватно».
Руководство торгового центра пока не комментировало ситуацию. На официальном сайте и в социальных сетях каких-либо сообщений на тему не публиковалось. Корреспондент Бел.Ру позвонил по номеру, указанному на сайте центра: после череды гудков звонок автоматически сбросился.
Ранее «Сити Молл» закрылся на время из-за череды мощных обстрелов города. 6 января центр принял решение открыться. Вчера, 8 января, район возле «Сити Молла» попал под обстрел: пострадали три человека, повредились автомобили. В Сети появилась информация, что после происшествия торговый центр вновь прекратит работу. Но на момент публикации официальных комментариев не было.
Владелец «Сити Молла» — компания «Южный полюс». По состоянию на конец 2023 года фирмой владели дочь бывшего губернатора региона Ольга Савченко и дочь самого богатого человека в области Владимира Зотова — Лина Зотова.
Ещё одна жалоба поступила на магазин «Лента». Точный адрес точки белгородка не указала «из сообщений безопасности». Но уточнила, что магазин закрывали на час раньше из-за «обстоятельств», в то время как на улице выла сирена и недавно прошёл обстрел.
В 21:45 мы пытались вызвать такси. Решили, что при -15 и ракетной опасности лучше все-таки находиться внутри, и попытались с пакетами зайти снова внутрь. И тут нас не пустил охранник. Мы объяснили, что пытаемся такси вызвать, но получили в ответ только «магазин закрыт по обстоятельствам, покиньте помещение». Та же участь ждала еще нескольких людей, которых выгоняли на мороз в -15 под ракетную опасность,
— написала Елена Ачкасова на странице губернатора Гладкова.
Женщина отметила, что с 30 декабря ни одно заведение Белгорода не позволяло себе такое поведение. Елена укорила руководство гипермаркета в «бесчеловечном поступке» и обвинила магазин в «преступлении против человечности».
Надеюсь, что люди сто раз подумают, прежде чем рисковать жизнью и идти в гипермаркет «Лента», дабы не нарваться на таких охранников, которые выставляют на мороз под обстрелы.
Елена Ачкасова
Власти Белгорода и области пока никак не комментировали случившееся.
Жалоб такого масштаба больше от белгородцев не поступало. Есть вероятность, что случаев с недопуском в укрытия было больше. В пользу этого аргумента говорит комментарий Марии Сергеевой. Женщина ответила упомянутой выше Елене Ачкасовой, что её 8 января также «пытались выгнать из заправки „Роснефть“».
А вот пользователь Telegram Татьяна с жалобой на «Ленту» не согласилась. Женщина якобы попала в аналогичную ситуацию, но кончилось тогда всё по-другому.
Я тоже оказалась в «Ленте» в один из моментов прилёта. И сотрудники оперативно всех спустили в подвал. Вели себя очень замечательно: спокойно, оперативно, не было ни толчеи, ни паники.
На момент публикации комментарий Татьяны набрал 49 «лайков».
Нашлись и те, кто работает в том же здании. Юлия Момот пообещала разобраться в ситуации.
Я работаю в «Ленте», правда, не в продуктовом «Гипере», а в офисном отделении на третьем этаже. Завтра, выйдя на работу, я покажу эти моменты администрации. Разберём эту ситуацию, потому что написавший это сообщение совершенно прав — они обязаны в такой ситуации не бросать людей на улице, а открыть убежище, которое у них присутствует на территории магазина.
Стоит отметить, что с начала массовых обстрелов города белгородцы не раз благодарили сотрудников магазинов и кафе, пустивших людей укрыться в помещениях.