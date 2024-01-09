Попавший под обстрел в Белгороде художник попросил компенсацию за свои картины

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Обсуждая восстановление пострадавших из-за обстрела Белгорода зданий, губернатор Вячеслав Гладков отметил, что вопросов поступает очень много — «от кровель до чашек». Была и совсем необычная история.
Был в нашей больнице. Получил ранение художник. Он был [во время обстрела] на улице 50-летия Белгородской области. Он задал мне неожиданный вопрос, к которому я не был готов: «А мне будет компенсация за картины»? Опять: у каждого своя история. Конечно, картины мы не восстановим. Физически не сможем. Только если какая-нибудь благотворительная организация поможет. Например, Союз художников России.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что главная задача правительства — помощь семьям, раненым. Сотрудники администрации сейчас работают «в поле» на улице, так как контакт дополнительный с людьми «необходим».