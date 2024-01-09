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Published Сегодня, 07:04

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Попавший под обстрел в Белгороде художник попросил компенсацию за свои картины

Попавший под обстрел в Белгороде художник попросил компенсацию за свои картины

9 января 2024, 07:04
Фото: 1MI
Необычную историю о художнике рассказал во время оперсовещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков. Увы, картины по запросу творца восстановить не получится.

Обсуждая восстановление пострадавших из-за обстрела Белгорода зданий, губернатор Вячеслав Гладков отметил, что вопросов поступает очень много — «от кровель до чашек». Была и совсем необычная история.

Был в нашей больнице. Получил ранение художник. Он был [во время обстрела] на улице 50-летия Белгородской области. Он задал мне неожиданный вопрос, к которому я не был готов: «А мне будет компенсация за картины»? Опять: у каждого своя история. Конечно, картины мы не восстановим. Физически не сможем. Только если какая-нибудь благотворительная организация поможет. Например, Союз художников России.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что главная задача правительства — помощь семьям, раненым. Сотрудники администрации сейчас работают «в поле» на улице, так как контакт дополнительный с людьми «необходим».

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#Пострадавшие#Губернатор#Художник#Картины#Компенсация#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Восстановление#Благотворительная организация#Артем Черненко
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