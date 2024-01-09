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Архивное фото

Часть пострадавших из-за обстрела Белгорода соцобъектов отремонтируют только к апрелю

9 января 2024, 06:46
Фото: 1MI
Архивное фото
О ходе ремонта пострадавших из-за огня ВСУ социальных объектов рассказала во время оперсовещания с правительством региона министр Оксана Козлитина.

Как доложила губернатору Вячеславу Гладкову министр строительства Оксана Козлитина, после новогодних обстрелов на восстановлении в Белгороде числилось 23 социальных объекта. На сегодняшний день работы по замене окон проведены уже на всех участках.

Также до конца недели остаются работы по починке арочных окон 24-й школы и ремонту здания ГТРК на проспекте Славы. Эти объекты планируют восстановить до конца недели.

Позже завершатся работы по 9-му лицею и Центру народного творчества. Во время их обсуждения называлась дата сдачи 1 апреля. Дело в том, что данные объекты требуют особого подхода из-за своих особенностей.

Там действительно сложные объекты.
Вячеслав Гладков
С конца декабря в Белгороде из-за обстрелов пострадало более 900 жилых помещений
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#Строительство#Ремонт#Губернатор#Школа#Новости Белгорода#Центр народного творчества#Лицей#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Оксана Козлитина#Соцобъекты#Артем Черненко
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