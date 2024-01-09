Часть пострадавших из-за обстрела Белгорода соцобъектов отремонтируют только к апрелю

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Как доложила губернатору Вячеславу Гладкову министр строительства Оксана Козлитина, после новогодних обстрелов на восстановлении в Белгороде числилось 23 социальных объекта. На сегодняшний день работы по замене окон проведены уже на всех участках.
Также до конца недели остаются работы по починке арочных окон 24-й школы и ремонту здания ГТРК на проспекте Славы. Эти объекты планируют восстановить до конца недели.
Позже завершатся работы по 9-му лицею и Центру народного творчества. Во время их обсуждения называлась дата сдачи 1 апреля. Дело в том, что данные объекты требуют особого подхода из-за своих особенностей.
Там действительно сложные объекты.
Вячеслав Гладков