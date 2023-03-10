Владельцы «Сити Молла» отчитались о многомиллионной прибыли за 2022 год

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Южный полюс» (которая является владелицей «Сити Молла») зарегистрирована в Белгородском районе с 2005 года. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Андрей Померанцев.
По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 237 млн рублей, а выручка от продажи превысила 869 млн рублей. Принадлежит «Южный полюс» фирме «Крит», которой владеют дочь бывшего губернатора Ольга Савченко и дочь самого богатого человека в области Владимира Зотова Лина Зотова.
В собственности у «Южного полюса» четыре объекта недвижимости: три земельных участка и помещение на ул. Щорса, 64 («Сити Молл»). Также в аренде у компании ещё помещения на ул. Щорса, 64.
Напомним, ранее ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд области с иском к компании «Южный полюс» и потребовал взыскать с компании 351 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также 324 тыс. рублей за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения. Также в требования входила уплата госпошлины в размере 16 тыс. рублей.