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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

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Владельцы «Сити Молла» отчитались о многомиллионной прибыли за 2022 год

10 марта 2023, 12:13
Фото: 1MI
Несмотря на это, показатели чистой прибыли фирмы «Южный полюс» за последние пять лет сократились. А выручка от продажи практически не изменилась.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Южный полюс» (которая является владелицей «Сити Молла») зарегистрирована в Белгородском районе с 2005 года. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Андрей Померанцев.

По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 237 млн рублей, а выручка от продажи превысила 869 млн рублей. Принадлежит «Южный полюс» фирме «Крит», которой владеют дочь бывшего губернатора Ольга Савченко и дочь самого богатого человека в области Владимира Зотова Лина Зотова.

В собственности у «Южного полюса» четыре объекта недвижимости: три земельных участка и помещение на ул. Щорса, 64 («Сити Молл»). Также в аренде у компании ещё помещения на ул. Щорса, 64.

Напомним, ранее ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд области с иском к компании «Южный полюс» и потребовал взыскать с компании 351 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также 324 тыс. рублей за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения. Также в требования входила уплата госпошлины в размере 16 тыс. рублей.

 

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