Крупные торговые центры Белгорода возобновили работу

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Крупные торговые центры Белгорода — «РИО», «Сити Молл Белгородский» и «Мега Гринн» — с сегодняшнего дня возобновили свою работу. В мэрии сообщили, что проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей.
В городской администрации также отметили, что при изменении оперативной обстановки будут принимать новые решения по работе торговых центров: «Далее будем действовать исходя из оперативной обстановки».
Напомним, что крупные торговые центры Белгорода не работали 3, 4 и 5 января. Такие меры были приняты из-за неспокойной обстановки в городе. В новогодние каникулы также временно не работали белгородская филармония, драмтеатр, зоопарк и другие организации.