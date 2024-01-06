Крупные торговые центры Белгорода возобновили работу

Напомним, что крупные торговые центры Белгорода не работали 3, 4 и 5 января. Такие меры были приняты из-за неспокойной обстановки в городе. В новогодние каникулы также временно не работали белгородская филармония, драмтеатр, зоопарк и другие организации.