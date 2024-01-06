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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Белгороде крупные торговые центры вновь открыли для посещения

Крупные торговые центры Белгорода возобновили работу

6 января 2024, 06:52
Фото: Bel.ru

В Белгороде крупные торговые центры вновь открыли для посещения

Об открытии торговых центров «РИО», «Сити Молл Белгородский» и «Мега Гринн» стало известно сегодня, 6 января. Предпринимателям объяснили, как действовать в экстренных ситуациях, сообщили в городской администрации.

Крупные торговые центры Белгорода — «РИО», «Сити Молл Белгородский» и «Мега Гринн» — с сегодняшнего дня возобновили свою работу. В мэрии сообщили, что проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей.

В городской администрации также отметили, что при изменении оперативной обстановки будут принимать новые решения по работе торговых центров: «Далее будем действовать исходя из оперативной обстановки».

Напомним, что крупные торговые центры Белгорода не работали 3, 4 и 5 января. Такие меры были приняты из-за неспокойной обстановки в городе. В новогодние каникулы также временно не работали белгородская филармония, драмтеатр, зоопарк и другие организации.

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#Белгородская область#Торговые центры#Белгород#Александра Склярова
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