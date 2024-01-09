381 житель Белгорода уехал в ПВР региона из-за обстрелов ВСУ

Всего в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе работают восемь пунктов временного размещения — это семь гостиниц и один санаторий «Дубравушка». Там белгородцам обеспечили проживание, трёхразовое питание и досуг для детей. По словам Медведевой, все заявки, такие как усиление досуга для детей, поступающие от жителей Белгорода в ПВР, выполняются.