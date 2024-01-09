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ПВР

381 житель Белгорода уехал в ПВР региона из-за обстрелов ВСУ

9 января 2024, 07:37
Фото: 1MI
ПВР
Жителей и семьи, которые захотели покинуть областной центр из-за обстрелов, разместили в гостиницах и санатории трёх муниципалитетов.

По докладу помощника заместителя губернатора по внутренней политике, из 381 человека Белгород покинули 156 детей и 54 пенсионера. Больше всего людей разместили в Старооскольском округе — 240 человек. Сейчас правительство отрабатывает ещё заявки из 33 семей (81 человек), которых разместят в Старом Осколе.

Всего в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе работают восемь пунктов временного размещения — это семь гостиниц и один санаторий «Дубравушка». Там белгородцам обеспечили проживание, трёхразовое питание и досуг для детей. По словам Медведевой, все заявки, такие как усиление досуга для детей, поступающие от жителей Белгорода в ПВР, выполняются.

Гладков поручил Ольге Медведевой лично объехать все ПВР, пообщаться с жителями и с руководством, чтобы выяснить, есть ли какие-то проблемы с организацией питания, медпомощи и досуга.

Напомним, вчера губернатор сообщил, что минимум 300 человек покинули Белгород из-за обстрелов и заселили в пункты временного размещения.

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#Старый Оскол#Губкин#Корочанский район#Новости Белгорода#Питание#Старооскольский округ#Белгород#Гостиницы#Екатерина Никулина#Пвр#Обстрелы#Проживание#Санатории
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