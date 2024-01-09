381 житель Белгорода уехал в ПВР региона из-за обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По докладу помощника заместителя губернатора по внутренней политике, из 381 человека Белгород покинули 156 детей и 54 пенсионера. Больше всего людей разместили в Старооскольском округе — 240 человек. Сейчас правительство отрабатывает ещё заявки из 33 семей (81 человек), которых разместят в Старом Осколе.
Всего в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе работают восемь пунктов временного размещения — это семь гостиниц и один санаторий «Дубравушка». Там белгородцам обеспечили проживание, трёхразовое питание и досуг для детей. По словам Медведевой, все заявки, такие как усиление досуга для детей, поступающие от жителей Белгорода в ПВР, выполняются.
Гладков поручил Ольге Медведевой лично объехать все ПВР, пообщаться с жителями и с руководством, чтобы выяснить, есть ли какие-то проблемы с организацией питания, медпомощи и досуга.
Напомним, вчера губернатор сообщил, что минимум 300 человек покинули Белгород из-за обстрелов и заселили в пункты временного размещения.