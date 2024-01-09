«Ждёшь обстрела и радуешься, что пронесло»: жители Белгорода — о переезде в ПВР

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В ПВР Старого Оскола уехала Лия Груздова и её трое детей: десятилетний Тимур, восьмилетний Артём и шестилетняя Ева. Женщина рассказала, что 30 декабря долго собиралась с детьми на прогулку и уже стояла на пороге, когда услышала первые взрывы. Семья спряталась в санузле, а после того, как всё утихло, увидела в окне Белгород в дыму. Дом семьи находится в самом центре — на улице Николая Островского.
Потом в окно смотрю — там что-то дымится, тут горит… Я представила, что было, если бы мы успели выйти на улицу, и мне стало плохо. Мы чудом не пострадали.
Лия Груздова
Однако на этом обстрелы не закончились, а в ближайший к дому магазин перестали завозить хлеб, молоко и другие свежие продукты. Каждую ночь Лия и её муж спали плохо, ведь в любую минуту в случае обстрелов придётся спасать семью. Тогда они и приняли решение уехать в безопасное место.
Мы можем спокойно выйти на улицу. Здесь идёт жизнь, а в Белгороде только бежишь куда надо и обратно, ждёшь обстрела и радуешься, что пронесло.
Лия Груздова
Ещё одна семья — Элеонора Салтыкова, её восьмилетний сын Саша и трёхлетний сын Дима — жили в микрорайоне Новосадовый в Белгородском районе. 30 декабря они планировали ехать в центр Белгорода, но передумали, что спасло им жизнь. Тем не менее взрывы продолжились, а в их микрорайоне 2 января погиб парень, и семья приняла решение уехать.
Мой муж Илья работает, поэтому остался в Белгороде, а мы с мамой и детьми решили уехать. Детям непросто объяснить происходящее, но говорим, как есть. Они, даже если не понимают, всё равно очень переживают. Мы в прошлом году уже уезжали в Тулу в октябре. Каникулы раньше начались, и мы уехали, потому что дети очень пугались.
Элеонора Салтыкова
А 12-летний Андрей Бакланов вместе с матерью жил на улице Макаренко, когда 4 января услышал взрывы. Его мама тогда была на работе, а мальчик читал дома книгу. «Хочу, чтобы все знали, что у нас там очень страшно и так не должно быть. Неправильно, что дети боятся взрывов. Это не то, что называется детством», — заключил ребёнок.
В настоящий момент в старооскольском ПВР находятся 189 человек, включая 72 детей. Детей из Белгорода также могут отправить в загородные лагеря Липецкой, Тульской, Пензенской, Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.