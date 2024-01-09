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Published Сегодня, 10:26

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Укрытие

«Ждёшь обстрела и радуешься, что пронесло»: жители Белгорода — о переезде в ПВР

9 января 2024, 10:26
Фото: 1MI
Укрытие

Более 100 белгородцев приехали в ПВР Старого Оскола

В настоящий момент в пунктах временного размещения в Старом Осколе находится 189 человек, 72 из них — дети. Белгородцы рассказали о том, как чудом выжили под обстрелами. Истории опубликовал «Оскольский край».

В ПВР Старого Оскола уехала Лия Груздова и её трое детей: десятилетний Тимур, восьмилетний Артём и шестилетняя Ева. Женщина рассказала, что 30 декабря долго собиралась с детьми на прогулку и уже стояла на пороге, когда услышала первые взрывы. Семья спряталась в санузле, а после того, как всё утихло, увидела в окне Белгород в дыму. Дом семьи находится в самом центре — на улице Николая Островского.

Потом в окно смотрю — там что-то дымится, тут горит… Я представила, что было, если бы мы успели выйти на улицу, и мне стало плохо. Мы чудом не пострадали.
Лия Груздова

Однако на этом обстрелы не закончились, а в ближайший к дому магазин перестали завозить хлеб, молоко и другие свежие продукты. Каждую ночь Лия и её муж спали плохо, ведь в любую минуту в случае обстрелов придётся спасать семью. Тогда они и приняли решение уехать в безопасное место.

Мы можем спокойно выйти на улицу. Здесь идёт жизнь, а в Белгороде только бежишь куда надо и обратно, ждёшь обстрела и радуешься, что пронесло.
Лия Груздова

Ещё одна семья — Элеонора Салтыкова, её восьмилетний сын Саша и трёхлетний сын Дима — жили в микрорайоне Новосадовый в Белгородском районе. 30 декабря они планировали ехать в центр Белгорода, но передумали, что спасло им жизнь. Тем не менее взрывы продолжились, а в их микрорайоне 2 января погиб парень, и семья приняла решение уехать.

Мой муж Илья работает, поэтому остался в Белгороде, а мы с мамой и детьми решили уехать. Детям непросто объяснить происходящее, но говорим, как есть. Они, даже если не понимают, всё равно очень переживают. Мы в прошлом году уже уезжали в Тулу в октябре. Каникулы раньше начались, и мы уехали, потому что дети очень пугались.
Элеонора Салтыкова

А 12-летний Андрей Бакланов вместе с матерью жил на улице Макаренко, когда 4 января услышал взрывы. Его мама тогда была на работе, а мальчик читал дома книгу. «Хочу, чтобы все знали, что у нас там очень страшно и так не должно быть. Неправильно, что дети боятся взрывов. Это не то, что называется детством», — заключил ребёнок.

В настоящий момент в старооскольском ПВР находятся 189 человек, включая 72 детей. Детей из Белгорода также могут отправить в загородные лагеря Липецкой, Тульской, Пензенской, Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.

Уже завтра в детские лагеря Калуги и Воронежа поедут 400 белгородских детей
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