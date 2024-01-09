«Ждёшь обстрела и радуешься, что пронесло»: жители Белгорода — о переезде в ПВР

А 12-летний Андрей Бакланов вместе с матерью жил на улице Макаренко, когда 4 января услышал взрывы. Его мама тогда была на работе, а мальчик читал дома книгу. «Хочу, чтобы все знали, что у нас там очень страшно и так не должно быть. Неправильно, что дети боятся взрывов. Это не то, что называется детством», — заключил ребёнок.