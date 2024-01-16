Первые владельцы повреждённых авто в Белгороде получили 26 млн рублей

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В ходе прямого эфира к руководителю области обратилась белгородка Лилия. Она поинтересовалась, когда начнут выплачивать средства за машины, которые были повреждены в результате обстрела Белгорода.
Говорили, что до 13 января, но так ничего и не было. Звоним, никто не отвечает.
Лилия
Гладков отметил, что выплаты уже начались. Первым владельцам машин в общей сложности перечислили 26 млн рублей.
Проблема в том, что повреждено почти 650 автомобилей. По каждой машине нужно провести экспертизу, получить заключение и произвести выплату. Никто не говорил, что выплаты поступят до 13 января. Физически это сделать невозможно. Администрация Белгорода называет дату 25 января. На планёрке давал поручение городу эти сроки максимально сократить.
Вячеслав Гладков