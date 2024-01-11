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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Выплаты

Пенсии повысили, маткапитал — тоже: что нужно знать белгородцам о выплатах

11 января 2024, 09:42
Фото: 1MI
Выплаты

В белгородском Соцфонде рассказали об изменениях в выплатах в 2024 году

Некоторые нововведения вступили в силу уже с 1 января 2024 года. В целом же изменения коснутся пенсий, больничных листов, детских выплат и материнского капитала.

Увеличились пенсии

В 2024 году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5%. Средний размер ежемесячных выплат увеличится до 23,4 тыс. рублей.

На 7,5% также вырастет стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты работающим россиянам. Стоимость коэффициента будет повышена до 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к пенсии — до 8134,88 рубля.

Кроме этого, изменился возраст выхода на пенсию по старости. Возраст для женщин составил 58 лет, для мужчин — 63 года. Для получения страховой пенсии необходимо проработать минимум 15 лет и получить 28,2 пенсионного коэффициента.

Детские выплаты пересчитали

В регионе увеличилась величина прожиточного минимума: от него зависит размер единого пособия. Сумму Соцфонд пересчитает автоматически. Всего в регионе единое пособие получают родители более 68 тыс. детей, а также свыше 2 тыс. беременных женщин.

С этого года родители не потеряют право на пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года, если выйдут на работу раньше срока. А родители и опекуны ребёнка-инвалида смогут выходить на работу с неполным рабочим днём — выплату по уходу за ребёнком они не потеряют.

Болеть стало выгоднее?

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос до 122 тыс. рублей в месяц. Раньше эта сумма достигала 83 тыс. рублей.

Помимо этого, в 2024 году увеличится максимальная сумма по беременности и родам — с 383 тыс. до 565 тыс. рублей.

Материнский капитал

Право на материнский капитал теперь имеют только родители с российским гражданством. А за счёт средств капитала белгородцы смогут осуществить реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого могут увеличить в целях улучшения жилищных условий.

С 1 января отцы, у которых возникло право на сертификат, могут направлять маткапитал на формирование своей накопительной пенсии.

Размер маткапитала на первого ребёнка с 1 февраля составит 630 967,72 рубля, на второго — 833 800,37 рубля.

Белгородкам станет проще получить региональный маткапитал
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