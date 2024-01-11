Пенсии повысили, маткапитал — тоже: что нужно знать белгородцам о выплатах

С этого года родители не потеряют право на пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года, если выйдут на работу раньше срока. А родители и опекуны ребёнка-инвалида смогут выходить на работу с неполным рабочим днём — выплату по уходу за ребёнком они не потеряют.