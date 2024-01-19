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Повреждённая обстрелом машина

355 белгородцам до понедельника возместят ущерб за повреждённые при обстрелах авто

19 января 2024, 08:19
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Повреждённая обстрелом машина

Владельцам повреждённых авто в Белгороде начинают выплачивать компенсации

Деньги пострадавшим начнут выплачивать уже сегодня, 19 января. С 29 декабря при обстрелах было повреждено более 700 машин. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.

Сегодня, 19 января, жителям Белгорода, чьи автомобили были повреждены при обстрелах, начинают выплачивать компенсации. Выплаты получат 355 человек.

Я очень благодарен крупному бизнесу, который помогает нам в решении этого вопроса. Ещё раз повторюсь, что 355 человек получают уже сейчас возможность, и компенсация придёт сегодня, максимум в понедельник.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, работы предстоит ещё много: с 29 декабря пострадало более 700 машин, число продолжает расти. По оставшимся авто ускорят процесс экспертизы и перечисления выплат. Вячеслав Гладков подчеркнул, что переживать не нужно, деньги на возмещение ущерба есть.

Напомним, что неделей ранее было зафиксировано 600 машин, пострадавших при обстрелах. Белгородцам рекомендовали дождаться экспертизы и не ремонтировать транспорт самостоятельно.

Ранее также сообщалось, что первым владельцам машин в общей сложности перечислили 26 млн рублей.

Первые владельцы повреждённых авто в Белгороде получили 26 млн рублей
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#Общество#Автомобили#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Разрушения#Обстрел ВСУ
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