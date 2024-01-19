355 белгородцам до понедельника возместят ущерб за повреждённые при обстрелах авто

По словам губернатора, работы предстоит ещё много: с 29 декабря пострадало более 700 машин, число продолжает расти. По оставшимся авто ускорят процесс экспертизы и перечисления выплат. Вячеслав Гладков подчеркнул, что переживать не нужно, деньги на возмещение ущерба есть.