355 белгородцам до понедельника возместят ущерб за повреждённые при обстрелах авто

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Сегодня, 19 января, жителям Белгорода, чьи автомобили были повреждены при обстрелах, начинают выплачивать компенсации. Выплаты получат 355 человек.
Я очень благодарен крупному бизнесу, который помогает нам в решении этого вопроса. Ещё раз повторюсь, что 355 человек получают уже сейчас возможность, и компенсация придёт сегодня, максимум в понедельник.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, работы предстоит ещё много: с 29 декабря пострадало более 700 машин, число продолжает расти. По оставшимся авто ускорят процесс экспертизы и перечисления выплат. Вячеслав Гладков подчеркнул, что переживать не нужно, деньги на возмещение ущерба есть.
Напомним, что неделей ранее было зафиксировано 600 машин, пострадавших при обстрелах. Белгородцам рекомендовали дождаться экспертизы и не ремонтировать транспорт самостоятельно.
Ранее также сообщалось, что первым владельцам машин в общей сложности перечислили 26 млн рублей.