Более 250 владельцам повреждённых обстрелами авто в Белгороде ещё не возместили ущерб

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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С 29 декабря число пострадавших в ходе обстрелов автомобилей выросло до 732. Как сообщили на оперсовещании, на 357 единиц транспорта денежную компенсацию жители Белгорода уже получили. Выплаты ещё по 105 авто произведут сегодня. Так, к 22 января профинансированных единиц транспорта будет насчитываться 462. Работы по оценке и оформлению документов по всем оставшимся автомобилям планируется завершить до конца месяца.
Однако порядка 50 единиц транспортных средств требуют детального разбора и восстановления на СТО, а не только осмотра оценщиков. По ним проводятся индивидуальные работы.
Вячеслав Гладков отметил, что сроки до конца месяца — слишком долгие и нужно работу в этом направлении ускорить.
Напомним, перед началом выходных, сообщалось, что 19 января собственникам пострадавших при обстрелах авто начнут выплаты компенсаций. Тогда это было 355 человек. А также сообщалось, что по оставшимся транспортным средствам ускорят процесс экспертизы и перечисления выплат.