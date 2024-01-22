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Повреждённые автомобили

Более 250 владельцам повреждённых обстрелами авто в Белгороде ещё не возместили ущерб

22 января 2024, 08:54
Фото: 1MI
Повреждённые автомобили

В результате обстрелов в Белгороде пострадало 732 автомобиля

На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области сообщили, что число повреждённых авто преодолело отметку в семь сотен, а компенсационные выплаты уже получены белгородцами по 357 единицам транспорта. К тому же, по 50 автомобилям проводится индивидуальное восстановление.

С 29 декабря число пострадавших в ходе обстрелов автомобилей выросло до 732. Как сообщили на оперсовещании, на 357 единиц транспорта денежную компенсацию жители Белгорода уже получили. Выплаты ещё по 105 авто произведут сегодня. Так, к 22 января профинансированных единиц транспорта будет насчитываться 462. Работы по оценке и оформлению документов по всем оставшимся автомобилям планируется завершить до конца месяца.

Однако порядка 50 единиц транспортных средств требуют детального разбора и восстановления на СТО, а не только осмотра оценщиков. По ним проводятся индивидуальные работы.

Вячеслав Гладков отметил, что сроки до конца месяца — слишком долгие и нужно работу в этом направлении ускорить.

Напомним, перед началом выходных, сообщалось, что 19 января собственникам пострадавших при обстрелах авто начнут выплаты компенсаций. Тогда это было 355 человек. А также сообщалось, что по оставшимся транспортным средствам ускорят процесс экспертизы и перечисления выплат.

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