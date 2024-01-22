Более 250 владельцам повреждённых обстрелами авто в Белгороде ещё не возместили ущерб

С 29 декабря число пострадавших в ходе обстрелов автомобилей выросло до 732. Как сообщили на оперсовещании, на 357 единиц транспорта денежную компенсацию жители Белгорода уже получили. Выплаты ещё по 105 авто произведут сегодня. Так, к 22 января профинансированных единиц транспорта будет насчитываться 462. Работы по оценке и оформлению документов по всем оставшимся автомобилям планируется завершить до конца месяца.