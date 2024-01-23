Девять памятников истории и культуры пострадали при предновогоднем обстреле Белгорода

По состоянию на 17 января ремонтные работы провели уже на пяти памятниках архитектуры. Так, в Валуйках специалисты восстановили дом, где в 1919 году находился штаб Первой Конной армии, и дом, где в 1913 году находилось Высшее начальное училище. Также в Шебекино отремонтировали училище, дом купца Золотарёва и контору сахарного завода.