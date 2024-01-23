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Пострадавшее от обстрелов здание

Девять памятников истории и культуры пострадали при предновогоднем обстреле Белгорода

23 января 2024, 11:45
Фото: 1MI
Пострадавшее от обстрелов здание

В Белгороде от обстрелов ВСУ пострадали 27 объектов культурного наследия

Журналисты «Открытого Белгорода» узнали в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия, сколько объектов культуры пострадали от обстрелов ВСУ с 2022 года до начала 2024 года. Общее количество достигло 27.

За всё время специальной военной операции в Белгородской области пострадали 27 объектов культурного наследия. С 2022 по 2023 года в Белгородском районе, Валуйском и Шебекинском городских округах повреждены 18 зданий, в число которых входят памятники архитектуры и истории. Большая часть повреждённых объектов была зарегистрирована в населённых пунктах Шебекинского округа.

Чаще всего повреждения фиксировали в оконных конструкциях, на кирпичной кладке, на фасадах зданий, кровель, постаментов, скульптур, мемориальных плит и стен. Памятники архитектуры и истории разрушены не были.

По состоянию на 17 января ремонтные работы провели уже на пяти памятниках архитектуры. Так, в Валуйках специалисты восстановили дом, где в 1919 году находился штаб Первой Конной армии, и дом, где в 1913 году находилось Высшее начальное училище. Также в Шебекино отремонтировали училище, дом купца Золотарёва и контору сахарного завода.

При обстреле Белгорода в предновогодний период повреждены оказались девять объектов культурного наследия. В настоящий момент восстанавливается усадьба Волковой на улице Корочанской, построенная в XIX веке, и бывшая женская гимназия на Народном бульваре.

Средства на восстановительные работы выделяли собственники объектов или иные законные представители.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Памятники архитектуры#Белгород#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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