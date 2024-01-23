Девять памятников истории и культуры пострадали при предновогоднем обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
За всё время специальной военной операции в Белгородской области пострадали 27 объектов культурного наследия. С 2022 по 2023 года в Белгородском районе, Валуйском и Шебекинском городских округах повреждены 18 зданий, в число которых входят памятники архитектуры и истории. Большая часть повреждённых объектов была зарегистрирована в населённых пунктах Шебекинского округа.
Чаще всего повреждения фиксировали в оконных конструкциях, на кирпичной кладке, на фасадах зданий, кровель, постаментов, скульптур, мемориальных плит и стен. Памятники архитектуры и истории разрушены не были.
По состоянию на 17 января ремонтные работы провели уже на пяти памятниках архитектуры. Так, в Валуйках специалисты восстановили дом, где в 1919 году находился штаб Первой Конной армии, и дом, где в 1913 году находилось Высшее начальное училище. Также в Шебекино отремонтировали училище, дом купца Золотарёва и контору сахарного завода.
При обстреле Белгорода в предновогодний период повреждены оказались девять объектов культурного наследия. В настоящий момент восстанавливается усадьба Волковой на улице Корочанской, построенная в XIX веке, и бывшая женская гимназия на Народном бульваре.
Средства на восстановительные работы выделяли собственники объектов или иные законные представители.